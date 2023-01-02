Британская разведка рассказала, что подорвало бы российскую оборону в Луганской области

В Минобороны Великобритании прокомментировали бои в Луганской области. Там указали, что может подорвать оборону российских оккупантов.

Британская разведка сообщает, что если бы ВСУ смогли взять под полный контроль трассу Р66, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной.

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В последние дни продолжаются бои за трассу у Кременной

Минобороны Британии отмечает, что за последние пять дней российские и украинские войска вели бои за контроль над автодорогой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.

Там подчеркивают, что эта трасса является ключевым маршрутом поставок для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России.

Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной.

– говорится в обзоре.

Какая ситуация в Луганской области