К чему может прибегнуть Путин после "инаугурации": Черник оценил возможности России
7 мая Владимир Путин в пятый раз принял присягу в качестве "президента" России. Есть предположение, что после "инаугурации" он попытается как-то продемонстрировать свою силу.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала рассказал, способен ли Путин применить что-то новое в войне против Украины.
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Может ли Путин чем-то удивить
Черник не исключает, что оккупанты могут прибегнуть к террору, диверсионным актам на заводах, железной дороге и мостах, а также даже где-то применить небольшое химическое оружие – здесь у них еще есть плоскость для маневра.
По словам военного эксперта, в классическом конвенционном понимании у них нет ни нового ядерного, ни нового химического, ни нового бактериологического оружия.
Самое новое, что россияне могли показать, уже продемонстрировали.
Речь идет, заметил он, и о ракете Х-32 как продолжение Х-22, и о Х-69 как продолжение Х-59. То же самое касается новейшей ракеты морского базирования 3M22 "Циркон", которую Россия, наверняка, сумела интегрировать в пусковую сухопутную установку "Бастион".
Все, нет у них в части обычного вооружения, начиная от стрелкового и заканчивая ракетным, еще что-то показать,
– сказал Черник.
Нет чего-то меганового, добавил он, и в истребителе Су-35, который является ничем иным как глубокой модернизацией Су-27. И, вероятно, российской армии доставили лишь небольшую партию таких самолетов.
Военный эксперт отметил, что одна из причин развязанной Россией войны заключается в том, чтобы вернуть нас назад. Ведь всю ракетную программу в 1950-х годах построили именно украинцы. Поэтому очень сомнительно, что, кроме террора, россияне могут что-то по-настоящему показать.
Какие еще темы анализировал Черник
- Россияне снова поднимают градус ядерного напряжения. По словам Черника, так они реагируют на большой пакет оружия для Украины, анонсированное появление F-16 и заявления европейцев о возможном вводе войск НАТО на территорию нашей страны. Ядерное же оружие уже якобы развернуто в Беларуси. Однако невозможно точно спрогнозировать, перейдет ли Россия эту грань.
- Черник не исключает, что Путин может готовиться к небольшой операции против стран НАТО. Ведь россияне умеют организовывать самые разнообразные диверсии. К тому же это может быть по принципу "зашел – вышел". То есть захватчики могут десантироваться, не проводя боевых действий, побыть там несколько часов и вернуться в Россию.
- Он также прокомментировал поражение нефтебазы во временно оккупированном Луганске вечером 7 мая. Оккупанты заявили о якобы ударе ракетами ATACMS. По его мнению, если это действительно были эти ракеты, то это означает, что их у нас уже столько, что можно тратить и на такие цели.