Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу розповів, чи здатен Путін застосувати щось нове у війні проти України.

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Чи може Путін чимось здивувати

Черник не виключає, що окупанти можуть вдатися до терору, диверсійних актів на заводах, залізниці та мостах, а також навіть десь застосувати невелику хімічну зброю – тут у них ще є площина для маневру.

За словами військового експерта, у класичному конвенційному розумінні у них немає ні нової ядерної, ні нової хімічної, ні нової бактеріологічної зброї.

Найновіше, що росіяни могли показати, вже продемонстрували.

Йдеться, зауважив він, і про ракету Х-32 як продовження Х-22, і про Х-69 як продовження Х-59. Те ж саме стосується найновішої ракети морського базування 3M22 "Циркон", яку Росія, напевно, зуміла інтегрувати у пускову сухопутну установку "Бастіон".

Усе, немає в них у частині звичайного озброєння, починаючи від стрілецького й закінчуючи ракетним, ще щось показати,

– сказав Черник.

Немає чогось меганового, додав він, й у винищувачі Су-35, який є нічим іншим як глибокою модернізацією Су-27. І, ймовірно, до російського війська доправили лише невелику партію таких літаків.

Військовий експерт наголосив, що одна з причин розв'язаної Росією війни полягає в тому, щоб повернути нас назад. Адже всю ракетну програму в 1950-х роках побудували саме українці. Тому дуже сумнівно, що, крім терору, росіяни можуть щось по-справжньому показати.

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