В России начинается большая катастрофа, которую все так долго ждали, – журналист-международник

Россия испытывает значительные экономические проблемы. Глава Минэкономразвития России Решетников заговорил о рецессии. Ключевые предприятия закрываются, возрастает безработица. На фоне этого с 1 июля россиянам планируют повысить тарифы на услуги ЖКХ.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал журналист-международник Александр Демченко, добавив, что огромное количество граждан России не смогут оплатить коммунальные услуги, не говоря уже о других потребностях.

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Когда Путин будет готов сделать паузу

Путин, по мнению журналиста-международника, прекрасно знает, что с такими ценами на нефть и даже с таким президентом США как Дональд Трамп, с давлением со стороны Европы, мировой конъюнктурой, и с его внутренней ситуацией (есть проблемы с оборонной сферой, предприятия не могут производить больше своих возможностей), он не сможет воевать долго, как то планирует. Однако при этом у российского диктатора планы наращивать эскалацию.

"Путин понимает, что для того, чтобы попытаться спастись, можно начать и какую-то большую войну. Европейцы подсчитали, что такая может обойтись мировой экономике в 1,5 триллиона долларов. Думаю, что и такую цену Путин готов будет заплатить, лишь бы только сохранить власть", – считает Демченко.

Глава Кремля, по мнению журналиста, готов будет сделать паузу только тогда, когда у него закончатся деньги или он осознает, что дела действительно плохи. Сейчас, по мнению Демченко, у Трампа наступает важный момент.

Он может дожать и ускорить все эти процессы в России, введя санкции, проведя жесткие переговоры с Путиным, организовав давление на нефтяной рынок, закрыв российский теневой нефтяной бизнес.

"У него есть власть, чтобы это все сделать. Другое дело – пойдет он на это или нет, потому что у него внутри Овального кабинета есть силы, которые борются между собой", – озвучил журналист-международник.

Что может стать колоссальной ошибкой Путина

Демченко предположил, что американский лидер попытается в очередной раз разморозить переговорный процесс с Путиным, но на этот раз попробует путем шантажа, ультиматумов, давления дожать ситуацию до того, чтобы со стороны России была хотя бы попытка перемирия.

"Предполагаю, что Путин откажется, потому что он считает, что у него все под контролем. Это будет его колоссальная ошибка. Я думаю, что в Кремле не до конца оценили насколько изменилась ситуация за последнюю неделю, за период этой кратковременной ирано-израильской войны", – озвучил Демченко.

По убеждению журналиста-международника, ситуация изменилась существенно. Во-первых, все увидели, что Путин "кидает" своих партнеров (Иран). Во-вторых, он ничего не может противопоставить Трампу и его силе, американской оборонной промышленности. В-третьих, все увидели, что президент США может разыграться и предоставить Украине американские ракеты и самолеты, которые по мощности не сравнить с российскими.

Путин в ближайшей перспективе, по мнению Демченко, будет допускать огромные ошибки, которые приведут его в конце концов к очень плачевному результату. Если говорить о рецессии, то это означает только одно – российской экономике конец. Вся сырьевая экономика (нефть, газ, уголь, аграрная сфера) находится в большом кризисе.

Сотни тысяч россиян окажутся на улице, а пенсионеры будут штабелями умирать, потому что у них просто не будет денег заплатить за тарифы, продукты. В России начинается большая катастрофа, которую все так долго ждали,

– подчеркнул Демченко.

Он убежден, что как только эта катастрофа войдет в двери россиян, только тогда со стороны России начнутся постепенные шаги для прекращения огня. Однако пока Путин будет прощупывать Трампа, пытаться его обмануть, манипулировать им и постоянно эскалировать ситуацию.