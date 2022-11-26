Что может заставить Путина отказаться от своих планов: Ступак назвал возможные варианты

ВСУ стремительно двигаются в направлении юбилейной цифры ликвидированных оккупантов в 100 тысяч человек. Однако Владимир Путин все равно продвигает нарратив, мол, страна-агрессор не может проиграть.

Более того, ближайшее окружение российского диктатора говорит, что он не умеет проигрывать или признавать свои поражения. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Что может стать триггером для Путина

По его мнению, Путин будет бросать войска в бой, пока не будет каких-то искусственных преград. Например, ближайшее окружение российского диктатора, которое будет чувствовать, что он готов принять какое-то "непопулярное решение". И как следствие – отстранит его от должности главы Кремля.

Кроме того, триггером для российского диктатора может выступить нехватка военной техники, способной идти в бой.

И именно фактор техники заставит его (Путина – 24 канал) отказаться от своих планов. Однако сейчас имеем такую не очень приятную картину по поводу триггера, где он может "сломаться", поскольку россияне уже много раз говорили, мол, у них нет человеческих потерь,

– заметил эксперт.

Ступак предположил, что может заставить Путина отказаться от своих планов: смотрите видео

Как Россия скрывает потери в войне

Кремлю не очень нравятся реальные цифры потерь в Украине. Поэтому российские власти прибегают к разным способам, чтобы скрыть реальное количество погибших оккупантов.

Они считают только погибших и это подтверждено официально. А эту цифру делят, половинят, а потом еще 20% отбрасывают,

– рассказал Ступак.

Актуальные потери россиян в Украине

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, по состоянию на 26 ноября Вооруженные Силы уже ликвидировали 86 710 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 560 российских оккупантов.

К тому же враг несет бешеные потери в военной технике, в частности:

танков – 2 901 (+2) единица;

боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 1896 (+1) единиц;

РСЗО – 395 (+0) единиц;

средств ПВО – 209 (+0) единиц;

самолетов – 278 (+0) единиц;

вертолетов – 261 (+0) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1) единицы;

крылатых ракет – 531 (+0) единица;

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4406 (+2) единиц;

специальной техники – 163 (+0) единицы.