Медиакампании в ЕС, агенты в Сербии: что нашли на почте помощника вицеспикера Госдумы России

Хакеры команды "Кибер Сопротивление" получили доступ к почте Евгения Зобнина, который считается лишь помощником депутата на общественных началах, однако выполняет у вицеспикера российской Госдумы Александра Бабакова задания, предусматривающие высокое доверие.

Именно Зобнин помогает Бабакову избегать уплаты налогов и сопровождает его за границу. Международное разведывательное сообщество рассказало, что же они сумели установить, проанализировав сломанную почту Евгения Зобнина.

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Как Россия влияет на Сербию

Драгутин Матанович в сербских СМИ фигурирует как советник Александра Вучича, хотя на сайте президента Сербии его нет в списке советников.

Официальная должность Матановича – член Совета директоров компании NIS (Naftna Industrija Srbije), где с 2019 года возглавляет комиссию по назначению. Сама же компания 2012 года более чем на 50% является собственностью российского Газпрома, и только 30% акций имеет сербское правительство.

Именно Драгутин Матанович часто пишет письма на почту Евгения Зобнина, по меньшей мере, с середины 2014 и до середины 2023 года. В этих письмах много скопированных сообщений прессы с заявлениями сербских властей о тех или иных событиях, затрагивающих интересы России.

Там также есть текст письма премьера Сербии Аны Брнабич в адрес главы Газпрома Алексея Миллера о назначении переговорной группы, которую возглавит глава администрации президента Сербии Ивица Коич, по контракту на поставку газа. Это письмо с примечанием показать "АМ", чтобы тот "дополнил и скорректировал", появляется сначала на почте Зобнина, а затем уже приняли официальное решение о переговорной группе.

Расследователи установили, что "редактором" для премьера Сербии выступает вицеспикер российской Госдумы Александр Бабаков, чье имя и отчество на русском звучит "Александр Михайлович".

Еще раз по сути: советник президента европейского государства присылает проект письма за подписью премьер-министра этого государства в почтовый адрес помощника депутата из России, еще и с предписанием показать какому-нибудь "АМ", чтобы тот "дополнил и скорректировал" текст,

– отметили расследователи.

Кроме того, Матанович полностью слил переговорную позицию президента Сербии Вучича перед переговорами с Путиным в письме "АМ" еще 24 мая. Хотя сами переговоры состоялись 29 мая 2022 года и касались продолжения снабжения Россией газа в Сербию.

Далее Матанович пишет Зобнину и о построении скоростной железной дороги в Сербии, и о внутренней кухне нефтяной компании NIS и других не менее интересных темах.



Матанович отправляет важную информацию в Россию

Как Россия устраивала кампании медиа влияния в ЕС

В сентябре 2022 года в мировых медиа писали, что с 2014 года Россия потратила 300 миллионов долларов для оказания влияния на политику и чиновников более чем в двух десятках государств. Подробностей было немного, однако журналисты установили, что речь шла о странах Балкан, Африки и Южной Америки.

Еще в апреле 2022 года США выдвинули Бабакову обвинение в попытках вмешательства в американскую политику. В официальной формулировке Минюста США писали: "Депутат российского законодательного органа Бабаков, руководитель его аппарата Воробьев и член штаба Плисюк использовали некоммерческую организацию "Институт международной интеграции" как прикрытие глобальной кампании влияния для продвижения внешнеполитических целей России. Благодаря этим операциям… обвиняемые работали над ослаблением партнерства США с европейскими союзниками, подрывом санкций Запада и способствовали незаконным действиям России, направленным на уничтожение суверенитета Украины".

"Институт исследования вопросов международной интеграции" пишет на своем сайте, что занимается лоббистской деятельностью, помогая тем, кто планирует "расширить бизнес" в определенной стране.

Согласно переписке Воробьева и Зобнина (первый также фигурирует в переписках Зобнина) то оказывается, что за любым "бизнесом" стоит исключительно интерес Кремля, а лоббистская деятельность – это скупка экспертов, журналистов и политиков определенной страны для изменения общественного мнения в ней в угоду российским интересам.

Так, один из документов содержит детальный план медиакампании в ЕС для продвижения российского трубопроводного газа. Он дает возможность представить, в частности, каким образом тратили упомянутые 300 миллионов долларов на российскую "мягкую силу" за границей.

В частности, там привели типичный перечень аргументов Кремля во время дискуссий по газовым вопросам: запугивание, манипуляции транзитом через Украину, угрозы дефицитом. Озвучивать это все должны были:

депутат Европарламента,

депутат парламента одной из европейских стран,

эксперт рынка,

профильный журналист.

Также в этом должны были участвовать представители исполнительной власти уровня министров или заместителей министра энергетики.

Кстати, Бабаков даже для "поклонника Путина" угасшей звезды Голливуда Стивена Сигала просил у гендиректора Газпрома Алексея Миллерома 1 миллиард рублей для "Фонда поддержки кинематографии Стивена Сигала". Именно через Сигала Бабаков отмывает деньги.

Кстати, в 2020 году во время избирательной кампании в Госдуму Бабаков создал собственную партию "За правду" и набрал туда немало российских "звезд" и даже самого Сигала, даже выступавшего на съезде партии.