Успешное и счастливое поколение: в каких изменениях нуждается система образования в Украине

Более 50% украинцев сообщают, что не работают по специальности. В то же время Украина занимает лишь 105 место из 143 стран в рейтинге самых счастливых стран мира. Украинцы тратят на образование лучшие годы, получают желанный диплом и в основном не имеют ни профессии, по которой они хотят работать, ни навыков, как выстроить свою жизнь так, чтобы чувствовать себя счастливым.

Какую образовательную модель надо ввести в Украине, чтобы решить эти два глобальных вопроса? Взять и скопировать уже существующую в другой стране или создать собственную – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Нам не хватает уверенности, что мы можем сами это сделать, и понимания, как это сделать. Для этого нужно реализовать лишь несколько системных шагов: осознать цель образования, сформировать правильные шаги и реализовать их, несмотря на сопротивление от "экспертов в образовании", которые точно будут пытаться все оставить так, как есть сейчас, убеждая всех и вся, что только их "реформы", за большие бюджетные и грантовые средства, нужны образованию, стране и украинцам.

Самый главный вопрос в образовании – к чему оно должно готовить ребенка

Очевидный ответ – к жизни. Это, казалось бы, очень простая задача, но на самом деле – сверхсложная. Ведь наша жизнь с каждым не то что годом, а днем, становится все более непредсказуемой. То тут, то там возникают "черные лебеди", а иногда и не только они, но и "твари", значительно хуже этих благородных птиц: россияне, тревоги, эпидемии, финансовые кризисы, риск третьей мировой и ядерной войны.

Все это льется и льется на головы наших детей. А тут еще и школа со своими требованиями, большим количеством предметов, сомнительными с точки зрения практического применения знаниями и большим количеством домашних заданий, которые делают (если делают) иногда дети сами, а иногда вместе с родителями, а иногда и родители вместо детей.

А можно ли вообще подготовить ребенка к жизни, тем более успешной и счастливой, в условиях войны? Ответ на этот вопрос дает Израиль – страна, которая с момента существования все время находится в состоянии войны. Израиль занимает 5-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, а экономические достижения этого государства не требуют дополнительных аргументов.

В общем, проблема образования – не нова и существует не только в Украине. Это глобальная боль по мнению ведущих мировых экспертов вроде сэра Кена Робинсона, выступление которого на TED-конференции по проблемам образования собрало десятки миллионов просмотров. Мир быстро технологически меняется, а система образования пасет задних, хотя именно она должна быть в авангарде изменений и готовить новое поколение к ним заранее. Именно поэтому, сейчас во всем мире идет поиск "идеальной модели" системы образования, но пока что ее никому не удалось изобрести.

Считается, что сингапурская и финская модели образования – являются сейчас лучшими. Они совершенно разные по своему содержанию:

сингапурская модель – это жесткий фокус на обучение;

финская – наоборот, человекоцентрическая, где главное – чтобы ребенок чувствовал себя в комфорте, довольным и счастливым.

И какой результат этих двух моделей? Да, дети в Сингапуре показывают лучшие результаты по математике и другим предметам, но в рейтинге счастья эта страна только тридцатая, а вы много знаете финских топ-менеджеров в ведущих мировых корпорациях или глобальных политических лидеров?

То есть в одном случае обучение проходит на грани с физическими и психологическими возможностями молодых людей, "выжимает" из них все соки, а в другом – комфорт и удобство не позволяют ребенку получать в достаточном количестве навыки и мотивацию работать с максимальной отдачей, поскольку ученики привыкают к постоянному комфорту и "не напряженности" в жизни.

Какая образовательная модель лучшая для Украины

Мы часто увлекаемся то одной, то другой системой образования: вот бы у нас образование было, как в Финляндии, США, Великобритании, Сингапуре. Может, достаточно уже ждать, пока кто-то где-то найдет "универсальный эликсир", а взять и создать свою эффективную систему образования. Чтобы другие страны изучали и следовали нашему опыту. Весь мир сейчас находится в поиске решения, которое бы эффективно готовило новое поколение к тем вызовам, которые как снежный ком накапливаются в обществе.

Почему бы Украине не стать той страной, которая сможет первой решить этот вопрос и стать мировым лидером в образовании? У нас для этого есть все необходимые ресурсы, даже во время войны: профессиональные эксперты, IT-технологии, команды, которые реализуют масштабные инновационные образовательные проекты, частные, донорские и государственные инвестиции в сферу образования. Не хватает только веры в себя и правильного менеджмента этого процесса.

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Шаги для построения успешной системы образования

Прежде всего, необходимо существенно уменьшить нагрузку на детей, то есть уменьшить количество материала, который изучается. В ведущих странах мира дети имеют гораздо меньший объем и это позволяет изучать самое важное, усваивать лучше. Дети физически и морально не истощаются, имея свободное время на кружки, отдых, хобби, общение и тому подобное.

Например, в Финляндии дети даже в старших классах тратят на домашние задания до получаса, а у нас, если все выполнять, уйдет весь вечер и это после 7 – 8 уроков ежедневно.

Образовательная программа перегружена фактами и деталями, которые не дают ученикам пространства для развития и творчества. Дети не учатся думать – они просто бегут марафон, пытаясь не отстать. Об уменьшении учебного материала говорит каждый министр, который за последнее десятилетие приходил в Минобразования, но количество предметов, тем и уроков только увеличивается.

Во-вторых, нужно все предметы, которые преподаются, привязать к практическому использованию и реальным потребностям рынка труда, ведь почти все родители сталкиваются с одним и тем же вопросом от своих детей: "Зачем мне это учить?".

И наши дети правы – не секрет, что большинство знаний, которые мы получаем во время обучения, мы не используем в своей жизни. Уже много поколений действует по схеме: "сдал – забыл". Школьники и студенты тратят годы на изучение сложных формул, дат и правил, но после выпуска часто не знают, как написать резюме, распланировать бюджет или оформить документы.

В-третьих, надо ввести системное (не факультативное) обучение навыкам, которые международные эксперты Всемирного экономического форума в Давосе считают самыми востребованными в 21 веке. Это так называемые "мягкие" навыки (sort skills):

эмоциональный интеллект,

критическое мышление,

коммуникация,

умение работать в команде,

финансовая грамотность,

тайм-менеджмент,

умение учиться и тому подобное.

То есть все те навыки, которые нужны человеку в любой профессии и в жизни вне работы.

В-четвертых, надо изменить формат, введя проектное обучение с тотальным использованием современных технологий. Наши дети их и так постоянно "юзают", в отличие от старшего поколения, которое их учит. Крайне важно говорить с детьми на их языке, чтобы они учителей не воспринимали как "динозавров" из прошлого, которые не знают, а иногда и боятся современных технологий вроде ИИ, виртуальной и дополненной реальности и тому подобное.

И, в-пятых, следует уменьшить нагрузку на учителей, убрать нереальный объем отчетности, от которого они страдают, дать понятную и простую систему оценки детей, улучшить их условия труда. Многие учебные заведения, особенно в селах, имеют, мягко говоря, не очень современный вид и материально-техническое обеспечение. Это точно не вина учителей, а проблема системы в целом.

Учителя и преподаватели в Украине – это герои без наград. Они работают в сложных условиях, без достойной оплаты, без мотивации. Молодежь не хочет идти в школу, потому что эта профессия не дает ни перспектив, ни материального обеспечения. От учителей сейчас все что-то требуют: родители, директора, дети, чиновники, но они – также люди, со своими потребностями и проблемами. Необходимо обеспечить их потребности, а потом уже ожидать полной отдачи в своей работе.

Конечно, можно и нужно сделать много других шагов, вроде подготовки не столько мощных, сколько профессиональных менеджеров в сфере образования, которые могли бы возглавить департаменты и отделы образования в общинах, учебные заведения и привнести в них новое дыхание. Можно ввести такую модель образования, чтобы во всех заведениях ребенок или подросток сам исследовал материал, в своем ритме, используя те инструменты, которые ему комфортнее, а учитель выступал бы в роли помощника, а не просто бы передавал постную информацию из учебника. Можно применить кейсовые интегрированные уроки, тематические обучающие игры и практические занятия, задействовать коммерческие компании и предпринимателей-практиков в процессе подготовки учебных материалов и ввести дуальное образование.

Этот перечень можно и нужно продолжать, но делать изменения важно системно, постепенно и не для галочки. Образование – это не просто школа или университет. Это система, которая или дает человеку старт в жизни, или ломает его еще в начале пути.

Сейчас мы имеем украинское образование, которое учит выживать, но не жить. Это нужно менять. Потому что будущее страны зависит не только от реформ, но и от того, сможем ли мы воспитать поколение, которое не будет бояться занять свое место в современном мире.