Патриот на камеру, клоун в TikTok: как Ольга Шарий собирает лайки на унижении украинцев
- Ольга Шарий использует TikTok для манипуляций и продвижения пророссийских идей, маскируя их под невинные вопросы и интервью.
- Шарий позиционирует себя как независимую журналистку, однако ее контент часто направлен на дискредитацию украинского патриотизма.
- Ее методы не являются поиском правды, а тщательно продуманной манипуляцией.
"А, может, не 1991-й?", "А если остановиться на линии фронта?", "А что думаете о предложении Трампа?" – эти вопросы кажутся наивными. Невинное любопытство, собранное в форме TikTok-интервью от Ольги Шарий, жены пропагандиста Анатолия Шария. Но именно за этой "заботливой" маской скрывается опасная информационная работа: нормализация поражения, делегитимизация ВСУ, обесценивание мобилизации.
Сегодня "пропаганда" не выглядит как советский гнев. Она одета в европейский свитерок, говорит мягко и публикуется под тегами #мир #вопрос #мысль. Именно поэтому ее надо разоблачать – точно и без сантиментов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
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Как манипулирует Ольга Шарий
Ольга Шарий позиционирует себя как "независимая журналистка" с прескарткой IFJ (International Federation of Journalists). Ее TikTok-канал якобы только "задает вопросы". Но за этой оберткой – целенаправленное продвижение идей, которые влияют не прямо, а через сомнение, сочувствия и замаскированную логику капитуляции.
Ее интервью – это не социология и не публичная дискуссия. Это – режиссированное инфошоу, где "случайные прохожие" помогают озвучить нужные месседжи: "не все должны воевать", "надо договариваться", "государство не выполняет обещаний".
Формально это вопрос. Но фактически – инъекции новой нормы: пассивность = приемлемая, сомнение = признак мудрости, компромисс = не поражение.
Как строится ловушка "честного вопроса"?
TikTok-видео Ольги Шарий – это не репортажи. Это этюды с психологической подрывной силой, где "честный вопрос" становится информационной миной. Но даже эта "честность" – постановочная. Потому что все, что она делает – это не "открытое интервью". Это охота за контрастами, с заведомо заложенным эффектом обесценивания.
Шаблон первый: патриот в странном месте
Возьмем ее типичную ситуацию: она идет на условно патриотический митинг или концерт Лободы в Европе, где присутствуют украинцы. Среди них – те, кто искренне говорит:
- "Мы должны идти к границам 1991 года",
- "Я за победу",
- "Нельзя останавливаться".
Это и есть ее главная добыча – не предатель, не нейтральный, а наоборот – тот, кто еще держится. И тут запускается следующий уровень ловушки.
Шаблон второй: "А почему ты не на фронте?"
Когда патриотическая позиция провозглашена – моментально появляется "вопрос". "А почему ты не на фронте?", "Если хочешь парад в Москве – почему сам не едешь?".
На первый взгляд – логика. Но на самом деле – риторический шантаж, завуалированный под "честность". Потому что цель не в том, чтобы услышать, почему. Цель – поставить человека в ситуацию публичного оправдания. Сделать из него карикатуру: или "лицемерного патриота в Барселоне", или "мягкотелого рефлексирующего", или просто растерянного.
В ее видео образ патриота – не тот, кто борется, а тот, кто противоречит сам себе. И это – сознательно выстроенный образ.
Информационное оружие без дыма
Стоит напомнить: в ее "вопросах" не встретишь россиян, которым она задает вопросы о Буче, Мариуполе или удары по детским площадкам. Она не спрашивает: "Что вы думаете о том, что ваша страна убивает гражданских?". Она спрашивает: "А почему вы не пошли на фронт, если за победу?".
Вот тут раскрывается главное: в ее сюжетах враг – не Россия. Враг – украинская противоречивость. Она не разбирает Путина. Она разбирает тебя. Это не антивоенная позиция – это десакрализация сопротивления. Это не критика власти – это приглашение в пространство сомнений, которые парализуют.
Критика власти как "моральное алиби"
"Мы просто хотим знать, куда идут деньги ЕС. Это что, нельзя критиковать власть, которую мы выбрали?". Это – ключевой софт-переход от медиа к инфооперации.
Да, власть критиковать можно. Но когда: тон системно сокрушительный, факты не проверяются, а только множатся подозрения, отсутствуют балансы (нет критики агрессора), критика распространяется во время боевых действий – это уже не медиа, а расшатывание тыла. В ее случае "а почему нельзя критиковать" – не вопрос. Это успокаивающая формула, легализующая дискредитацию.
Поэтому в итоге Ольга Шарий не просто спрашивает. Она кастрирует понятие патриотизма, ставит под сомнение право на борьбу, стирает врага как категорию.
- Патриот? Тебя выведут на лицемерие.
- Не на фронте? Значит, лжец.
- На фронте? А где результаты?
- Критикуешь власть? Молодец.
- Критикуешь Россию? А для чего? Не это главное.
Это не поиск правды. Это тщательно продуманное деструктивное зеркало, в котором каждый украинец выглядит немного фальшивым. И поэтому – слабым.
Самое важное – если вы дочитали до этого момента, то уже сделали серьезный шаг к информационной устойчивости. Теперь вы видите, как работают эти "честные вопросы" и что на самом деле за ними стоит.
Это означает одно: вы уже способны распознать манипуляцию до того, как она успеет повлиять. А значит – вы не просто потребитель информации. Вы тот, кто умеет держать оборону.
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