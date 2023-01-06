Что нужно для выезда из страны водителям и волонтерам

В Украине идет полномасштабная война и мобилизация. Следовательно, выезд за границу для украинцев ограничен.

Законом Украины предусмотрено, что выезжать за границу нашего государства в период военного времени могут водители определенных категорий и волонтеры. Какие документы нужны для пересечения украинской границы – читайте дальше.

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Как водители могут пересечь границу

Пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских или гуманитарных грузов, для нужд ВСУ и населения Украины через государственную границу осуществляют работники Госпогранслужбы при наличии:

соответствующих решений о выезде за пределы Украины;

выполнение правил пересечения государственной границы Украины;

информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность "Путь".

Следует добавить, что решение о выезде водителей за пределы Украины принимается Мининфраструктуры или областными военными администрациями.

Разрешение на пересечение границы предоставляется при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

После этого Мининфраструктуры или областные военные администрации присылают в Госпогранслужбу решение о выезде за пределы Украины лиц для учета при их выезде за пределы Украины.

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