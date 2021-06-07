Тишина, обмен пленными и КПВВ: в ТКГ анонсировали темы новых встреч

Заседания Трехсторонней контактной группы состоятся уже 8 и 9 июня. Стороны в формате видеоконференций обсудят 6 вопросов.

8 июня состоятся видеоконференции трех подгрупп. На 9 июня запланировано общее заседание ТКГ.

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Какие подгруппы будут заседать 8 июня:

рабочая группа по вопросам безопасности,

политическим вопросам,

гуманитарная группа,

экономическая группа.

Что обсудят на заседании ТКГ

Нарушение режима прекращения огня пророссийскими боевиками и совершенствование контрольного механизма;

имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки Плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен пленными;

полный доступ международных организаций на оккупированные территории;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4. Их цель – возвращение к строгому соблюдению режима тишины.

Украинская делегация для участия в ТКГ отметила, что международные партнеры поддерживают это направление нашей политики.