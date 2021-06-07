Тишина, обмен пленными и КПВВ: в ТКГ анонсировали темы новых встреч

Заседания Трехсторонней контактной группы состоятся уже 8 и 9 июня. Стороны в формате видеоконференций обсудят 6 вопросов.
8 июня состоятся видеоконференции трех подгрупп. На 9 июня запланировано общее заседание ТКГ.
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Какие подгруппы будут заседать 8 июня:
- рабочая группа по вопросам безопасности,
- политическим вопросам,
- гуманитарная группа,
- экономическая группа.
Что обсудят на заседании ТКГ
- Нарушение режима прекращения огня пророссийскими боевиками и совершенствование контрольного механизма;
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки Плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен пленными;
- полный доступ международных организаций на оккупированные территории;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4. Их цель – возвращение к строгому соблюдению режима тишины.
Украинская делегация для участия в ТКГ отметила, что международные партнеры поддерживают это направление нашей политики.Обратите внимание! Украина хочет перенести заседание ТКГ из Беларуси в другую страну. Все потому, что после задержания в Минске активиста Романа Протасевича и приглашения пророссийских боевиков в гости, Беларусь больше не является нейтральной страной. По словам спикера украинской делегации, после смены города может измениться и формат переговоров.