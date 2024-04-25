Ни один пакет помощи не сделает этого, – Кулеба сказал, что остановит россиян

Дмитрий Кулеба объяснил, что именно остановит россиян на войне в Украине. Глава МИД сказал, что возобновление помощи от США не хватит, чтобы победить Россию.

Министр сказал в интервью, что союзники Украины должны перейти от выражения сочувствия украинцам и обещаний помочь в восстановлении к предотвращению гибели людей и разрушения страны.

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Кулеба сказал, что нужно для победы над Россией

Глава украинского МИД объяснил, что только восстановление военной помощи США, которое месяцами сдерживали республиканцы, которые являются сторонниками Дональда Трампа, недостаточно для того, чтобы победить Россию.

Ни один пакет не остановит россиян. Что остановит россиян, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Запад должен увеличить производство вооружений, как это сделала Украина. Ведь сейчас Россия выпускает ориентировочно в 10 раз больше оружия на фоне недостатка средств противовоздушной обороны в ВСУ.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за 2 года войны, и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", – заявил глава украинской дипломатии.

Он сказал, что пик военно-промышленного производства у союзников Украины ожидается не ранее конца 2024 года.

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