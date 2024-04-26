Полковник запаса ВСУ назвал важнейшие российские цели для ударов ракетами ATACMS

Западные средства массовой информации сообщают, что на прошлой неделе США отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Вероятно, речь идет о ракетах с дальностью более 300 километров.

Ракеты ATACMS могут помочь уничтожать российскую железнодорожную логистику. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Если предположить, что Силы обороны действительно получат сотню ракет, то насколько такое количество позволит ослабить российскую логистику.

Смотрите также США надеются убедить Германию отправить Taurus Украине после предоставления ATACMS, – СМИ

"100 ракет – это довольно солидная цифра. Вооруженные Силы Украины 2 ракетами на прошлой неделе в Джанкое нанесли россиянам непоправимый ущерб. Как минимум пять комплексов С-300 и С-400 погибло, также была повреждена уникальная установка синхронизации работы радиолокаторов "Фундамент-М", – отметил Черник.

Войну выигрывает логистика

Практически 95% вооружения россияне завозят в зону боевых действий по железной дороге. Напомним, что один 50-тонный вагон берет на борт до 500 снарядов 152 калибра или до 300 снарядов к реактивной системе залпового огня. Привозит противник это, например, в Бердянск, Мариуполь или Мелитополь, а потом грузовиками перевозит к передовой.

Потенциально сотней ракет можно уничтожить сотню эшелонов. Помним фундаментальное правило войны – битву выигрывают солдаты, а войну – логистика,

– подчеркнул военный эксперт.

В общем есть три закона войны. Первый – это концентрация сил и средств. Второй – согласованная работа родов и видов войск. Только, когда эта работа качественно скоординирована, начиная от пехотинца заканчивая ударами артиллерии, авиации, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, тогда происходит победа.

"Она (победа – 24 Канал) куется в комплексе и, когда эти операции будут качественно между собой синхронизированы, то действительно у нас может появиться очень осторожный оптимизм. Но не будем спешить, потому что нет ничего хуже чем самим себе расшатать качели в сторону "победа завтра", – добавил Черник.

Ракеты ATACMS для Украины: что известно