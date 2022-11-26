"Россияне этого не скрывают": эксперт назвал единственное условие, что позволит оккупанты выиграть

Оккупанты не скрывают, что нужно им для победы. Однако Украина этого не подарит, а продолжит освобождать свои территории.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Александр Антонюк. Ранее сообщалось о том, что скрывается за угрозами пешек Путина – Пескова и Лукашенко .

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Россияне хотят переговоров

Антонюк рассказал, что россияне подключают все ресурсы, чтобы всадить Украину за стол переговоров. Раньше это были французы, Папа Римский, теперь добавились эксперты из Китая. Однако это больше рассчитано на Западных партнеров Украины, чем на наше государство.

Им нужна капитуляция. С 24 февраля ничего не изменилось. Изменились определенные обстоятельства,

– отметил политолог.

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Россиянам необходима тактическая пауза

Он продолжил, что россияне не скрывают даже на своих федеральных каналах, что им нужна оперативная пауза. Она нужна им для того, чтобы получить новое оружие и подготовить российскую армию к новому наступлению новыми силами, чтобы уничтожить Украину. Кроме того, в преддверии саммита G20 россияне пытались продвинуть ИПСО, мол, Украина предлагает отложить решение вопроса Крыма на 7 лет.

"Это тоже были россияне. За день выходит Зеленский и на саммите G20 называет 10 пунктов. Если мы не можем достичь этого по дипломатическому пути, значит мы будем достигать этого военным путем. Других вариантов нет, а аналитикам я бы хотел сказать: "Торгуйте своими территориями, господа!», – заметил Антонюк.

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