Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что Украина будет требовать от России в Стамбуле
Медийщики Reuters ознакомились с документом, который Украина представит 2 июня в Стамбуле. Они говорят, что это совпадает с условиями, которые ранее выдвигал Киев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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