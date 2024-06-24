Не спасут даже нефть и газ: Россия стремительно приближается к краху

Россия семимильными шагами приближается к своему краху. Именно полномасштабным нападением на Украину государство-агрессор очень сильно ускорило его.

Как бы Россия не пыталась продемонстрировать свое якобы единство и что все "идет по плану" – это все бред. Такое мнение 24 Каналу высказал украинский историк и автор ютуб-канала "История без мифов" Владлен Мараев, заметив, что делается это для отвода глаз.

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Россию не спасет нефть и газ

Война такого масштаба как в Украине требует напряжения силы ресурсов врага; истощения внутренних резервов. Кроме того, война приводит к изоляции России на международной арене и превращению в абсолютно маргинальную страну. Также у страны-агрессора сократился доступ к контактам с ведущими технологическими странами мира.

Война приводит к тому, что мы уже видим у россиян проблемы на валютном рынке. Также проблемы появляются во внутренней политике, потому что все больше расходов переориентируют именно на военную сферу. Соответственно, будут проседать другие отрасли,

– сказал историк.

Важно, что основа богатства России – это природные нефть и газ. Историк убежден, что так будет еще не долго. Дело в том, что в течение XXI века, вероятнее всего, состоится энергетическая революция, когда человечество массово перейдет на возобновляемые источники энергии.

Впрочем, это может растянуться на десятки лет. Поэтому Украине надо защищать себя, потому что у нас нет другого выбора.

Заметим, что недавно Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Они направлены на финансовую систему страны-агрессора. В санкционный список добавили Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий России.