Якби Росія не намагалася продемонструвати свою буцімто єдність і що все "йде за планом" – це все маячня. Таку думку 24 Каналу висловив український історик та автор ютуб-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, зауваживши, що робиться це для відведення очей.

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Росію не врятує нафта і газ

Війна такого масштабу як в Україні потребує напруження сили ресурсів ворога; виснаження внутрішніх резервів. Крім того, війна призводить до ізоляції Росії на міжнародній арені та перетворення на абсолютно маргінальну країну. Також у країни-агресорки скоротився доступ до контактів із провідними технологічними країнами світу.

Війна призводить до того, що ми вже бачимо у росіян проблеми на валютному ринку. Також проблеми з'являються у внутрішній політиці, бо дедалі більше видатків переорієнтовують саме на військову сферу. Відповідно, просідатимуть інші галузі,

– сказав історик.

Важливо, що основа багатства Росії – це природні нафта й газ. Історик переконаний, що так буде ще не довго. Річ у тім, що упродовж XXI століття, найімовірніше, відбудеться енергетична революція, коли людство масово перейде на відновлювальні джерела енергії.

Утім, це може розтягнутися на десятки років. Тож Україні треба захищати себе, бо в нас не має іншого вибору.

Зауважимо, що нещодавно Сполучені Штати ввели нові санкції проти Росії. Вони спрямовані фінансову систему країни-агресорки. У санкційний список додали Мосбіржу, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій Росії.