После атаки по Украине: в Белгороде слышали взрывы – Кремль говорит о сбивании снарядов Vampire

Жителям России, а особенно Белгородской области, все труднее делать вид, что война против Украины – это дело Путина. В очередной раз в регионе раздавались взрывы. Примечательно, что как раз после того, как Украину атаковали крылатые ракеты.

В воскресенье утром, 31 марта, было неспокойно в разных областях нашего государства из-за воздушной атаки. Однако также не спали жители Белгородщины, – информирует 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и российские официальные источники.

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Взрывы на Белгородщине: что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около 07:00 (31 марта) написал, что активизировали сирену, которая извещает о ракетной опасности. Он призвал местных жителей Белгорода, а также всего региона не пренебрегать воздушной опасностью.

Запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы на улице – спуститесь в укрытие или в другое безопасное место,

– отмечал российский чиновник.

Уже через минуту после этого сообщения телеграм-каналы констатировали, что над Белгородом было громко. Ссылались они на кремлевскую Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, паблики поспешили отчитаться об успешной работе так называемой "российской ПВО".

Последствия взрывов в небе над Белгородской областью / Фото из телеграм-каналов

Больше о массированной атаке на Украину

Около 04:30 (31 марта) воздушная тревога прозвучала для жителей северных, южных, центральных и восточных областей Украины. Уже в 05:00 сирены выли на Западе, местные власти предупреждали о ракетах, летящих в сторону Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

По информации телеграм-каналов, враг выпускал крылатые ракеты типа Х-101 по нашему государству с бомбардировщиков Ту-95МС. Базируются эти самолеты на территории одного из вражеских аэродромов в Саратовской области. Цели противника долетели до нашего государства за 2 часа – столько длилась и воздушная тревога.

В то же время украинская противовоздушная оборона – не дремала, а активно работала, уничтожая российское воздушное оружие. В Силах обороны Юга отчитались, что ПВО ликвидировала все 8 дронов, которые запустили оккупанты утром 31 марта. Информации о сбитых крылатых ракетах по состоянию на 07:30 от Воздушных сил не было.

Впоследствии российские СМИ уточнили со ссылкой на минобороны, что около 07:00 в воздушном пространстве над Белгородской областью якобы было уничтожено "10 реактивных снарядов украинского РСЗО Vampire".