Частичный успех западнее Вербового, штурмы под Бахмутом: карта боевых действий на 25 октября

Украина продолжает героическую борьбу за свою независимость, которая длится 609-е сутки. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Россия обстреливает наше государство: нанесла 6 ракетных ударов и 51 авиационный, совершила 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, а также запускала 11 "Шахедов". Под артиллерийским огнем оказались более 100 населеных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Нав зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские воины отразили около 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Вражеские атаки под Купянском: смотрите карту

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага неподалеку от Надии и Макеевки Луганской области.

Что происходит под Макеевкой

Наукраинские воины отразили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои под Бахмутом: показываем на карте

Нав зоне ответственности ОСГВ "Таврия" россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Наступательные действия оккупантов не имели успеха в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где силами обороны отражено более 10 атак противника.

Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите карту

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

Карта боевых действий на 25 октября: смотрите видео

Бои на Юге Украины

Нанаши защитники отбили все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Карта боевых действий на Юге

НаСилы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украина продвигается под Вербовым Запорожской области

Нав зоне ответственности ОСГВ "Одесса" украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Что происходит на других направлениях Нав зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на направления, которые находятся под угрозой, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.