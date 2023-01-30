Много раненых оккупантов на Херсонщине, беспощадные обстрелы на Юге: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
По состоянию на 30 января в Украине продолжаются уже 341 сутки полномасштабного российского вторжение. На всей территории Украины остается высокая угроза российских авиационных и ракетных ударов.
Актуальную информацию с фронта и тыла сообщили в Генштабе ВСУ. На каких направлениях идут самые жестокие бои – читайте дальше.
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Враг обстреливает мирное население
Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара по Украине. Кроме того, захватчики совершили более 10 обстрелов по реактивным системам залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области.
В этот же день оккупанты обстреляли районы населенных пунктов:
- Хреновка и Красный Хутор Черниговской области;
- Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области;
- Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.
Враг также обстреливал из всех типов артиллерии населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. Известно, что среди гражданского населения есть пострадавшие.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.
Какая ситуация на оккупированной Херсонщине
По информации Генштаба, в местных школах населенных пунктов Каховского района российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. А местные преподаватели отказываются учить детей по российской программе.
Следовательно, оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым.
Ни для кого не секрет, что дела в оккупантов – плохие. Генштаб отмечает, что в населенном пункте Таврийское Скадовского района в помещении детского сада оккупанты развернули "полевой госпиталь". К слову, он переполнен тяжелоранеными оккупантами, которые пытаются каким-то образом вылечиться.
Успехи ВСУ на фронте
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения неприятеля. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 пункта управления,
- 4 района сосредоточения,
- 2 склада боеприпасов оккупантов.
Напомним, что потери россиян постоянно увеличиваются. По состоянию на утро 30 января известно, что россияне только за минувшие сутки лишились 490 солдат. С начала полномасштабного вторжения у врага стало меньше на 126 650 единиц личного состава.