Что-то происходит на фронте, – Андрющенко объяснил разрешение оккупантов выезжать из Мариуполя

Оккупанты частично разрешили местным жителям покидать Мариуполь. В частности, можно уехать в Запорожье. Местные власти считают, что это маневры из-за ситуации на фронте.

Разрешение на эвакуацию говорит о событиях на фронте

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что уже 3 дня колонны российской техники едут из Мариуполя и окрестностей в сторону Запорожья.

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"Мы понимаем, что сейчас там продолжаются бои. С другой стороны, также частично отведена военная техника и живая сила в сторону Новоазовска", – сообщил Андрющенко.

Уже из опыта войны мы знаем, что если оккупанты позволяют какую-то эвакуацию на подконтрольную Украине территорию, это обязательно означает, что что-то происходит на военном фронте, связанное с ротацией и перемещением российских войск,

– объяснил он.

По его мнению, таким образом, россияне пытаются прикрыть собственные действия и обезопасить себя от огня нашей армии.

"Мы думаем, что это (разрешение на эвакуацию – 24 канал) вызвано именно этим. Потому что до этого они целый месяц закрывали Мариуполь и здесь неожиданно началась эвакуация", – говорит Андрющенко.

Безопасно ли сейчас уезжать из Мариуполя

Советник мэра отметил, что эвакуация еще не стала массовой. Однако местные власти сообщают людям, что нужно пользоваться этим "окошком", потому что неизвестно, надолго ли это, поэтому надо возвращаться домой, пока есть такая возможность.

Это определенно безопаснее, чем было в марте, когда начиналась эвакуация из города. Она не рискованная, но и не на 100% безопасная эвакуация, потому что россияне не обеспечивают режим тишины или зеленых коридоров. Такие операции связаны с военными маневрами,

– заявил Андрющенко.

Он добавил, что надеется, что люди заранее эвакуируются из Мариуполя, когда услышат, что ВСУ приближаются к городу.

Циничные действия оккупантов в Мариуполе: последние новости

Оккупанты в Мариуполе проводят "перепись населения". При процедуре у людей требуют документы. Также они должны оставить свои отпечатки пальцев.

Россияне выгоняют мариупольцев на улицу. Они сообщают местным жителям о том, что их дома собираются сносить. Люди должны вывезти вещи за сутки.

Цены на товары и услуги в Мариуполе сильно растут. Хотя большая часть населения не имеет никакого заработка. К примеру, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен.

В городе работает несколько съемочных групп пропагандистских телеканалов, создающих лживые сюжеты. У них есть задача продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Кроме того, захватчики предлагают услуги по захоронению за 10 тысяч гривен.

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