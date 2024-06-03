Ночные взрывы в Харькове, возможные Patriot от Румынии: хронология 831 дня войны

Наши защитники держат фронт, отражая вражеские атаки. Российские оккупанты не прекращают воздушных нападений. Также Вооруженные Силы Украины интенсивно уничтожают захватчиков.

Понедельник, 3 июня, это уже восемьсот тридцать первые сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канала узнавайте самые главные новости дня.

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