Враг продвинулся в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино, – DeepState
Источник:DeepState
Российские захватчики продолжают штурмовые и наступательные действия на Покровском направлении. Оккупанты могли несколько продвинуться в Донецкой области.
Аналитики DeepState ночью 18 октября обновили карту боевых действий. Написали, что агрессор продвинулся в нескольких населенных пунктах.
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Что происходит на фронте
Враг продвинулся в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино,
– написали в DeepState.
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Продвижение агрессора в Часовом Яру: смотрите на карте
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Оккупанты продвинулись в Максимильяновке: смотрите на карте
Что происходит возле Цукурино: смотрите на карте
Какова ситуация на Покровском направлении
- Заметим, что по состоянию на 22:00 17 октября, по данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении в течение прошлого дня агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий.
- Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лысовка, Селидово. На этом направлении защитники уже отбили 35 атак, еще 10 боестолкновений по состоянию на вечер четверга – продолжались.
- Кстати, в Генштабе также сообщили, что за день потери России на Покровском направлении составили не менее 365 человек – убитыми и ранеными.
- Также наши воины уничтожили 3 танка, 1 боевую бронированную машину, 1 радиолокационную станцию. Кроме того, повредили 1 танк, 1 БТР, два БМП, 1 вражескую пушку и 3 автомобиля.