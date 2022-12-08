Мощные удары ВСУ по россиянам и оборона врага в Херсонской области: главное от Генштаба

Украинские защитники продолжают выбивать врага из родной земли. Тем временем оккупанты пытаются обороняться.

На Херсонском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Тем временем наши воины продолжают мощно атаковать врага. Детальнее о событиях на фронте рассказываем дальше.

Интиресно Кулеба ответил, атакует ли Украина цели на территории России

В Генштабе ВСУ сообщили, что 8 декабря украинские воины мощно ударили по противнику. В частности, атаковали:

5 пунктов управления,

8 районов сосредоточения личного состава,

район сосредоточения артиллерии,

состав вражеских боеприпасов.

В России распространяют фейк, что Украина платит за уничтожение военных

Оккупанты пытаются дескредитировать наше военно-политическое руководство. На территории своего государства-агрессора враг распространяет фейк, якобы Украина платит от 700 до 1 000 долларов за уничтожение военнослужащих российской армии. Однако это очередная абсурдная ложь.