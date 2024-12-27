На фронте перед россиянами встала дилемма

На Купянском направлении россиянам пока не удается существенно расширить плацдарм к югу от села Двуречная. Хотя в течение недели противник предпринял несколько попыток продвинуться к дороге Р-79 Купянск – Двуречная.

Ограниченное продвижение врага на Купянском направлении

Малые штурмовые группы противника пытались продвинуться в районе заповедника "Коробочкино" и по направлению на село Западное, но успеха не имели. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Сейчас, вероятно, главные усилия россиян все-таки концентрируются южнее Купянска – Узлового, в полосе 2-й МСД из состава 1-й танковой армии, а также 3-й МСД из состава 20-й общевойсковой армии.

Так, я имею в виду направление Кругляковка – Загрызово, и тактическое вклинивание противника в сторону Боровской Андреевки, по рубежу Лозовая – Зеленый Гай.

Судя по всему, передовые подразделения 2-й МСД пока без особых результатов пытаются расширить участок контроля левого берега реки Оскол в районе Кругляковки, в частности атакуя по направлению на Загрызово.

Одновременно, вполне вероятно, в направлении на Боровую противник ввел в бой подразделения 3-й МСД, перегруппированной сюда 25-й отдельной мотострелковой бригады из состава 6-й ЗВА, а также 27-й ОМСБр из состава 1-й ТА.

Таким образом, сейчас в сторону Боровой пытаются прорваться силы противника, которые эквивалентны его общевойсковой армии – главные силы одной мотострелковой дивизии и двух отдельных мотострелковых бригад.

Однако за 5 суток напряженных боев россияне имели на этом направлении лишь ограниченное продвижение на восток от Загрызово, а также в районе Лозовой.

Россиянам надо включить мозги на Времовском направлении

На Времовском направлении ситуация продолжает оставаться достаточно сложной. Командованию российского УВ "Восток" придется таки "поработать головой".

Дело вот в чем – россиянам таки удалось перерезать основные пути МТЗ и маневра к северу от села Великая Новоселка. Но это вовсе не означает, что подразделения ВСУ, которые обороняются в районе села Великая Новоселка уже лишены возможности это делать и в дальнейшем.

Передовые подразделения противника из состава его 36-й ЗВА, вышедшие к Великой Новоселке с востока и юго-востока сейчас не имеют возможности начать штурм или атаку этого района обороны ВСУ фронтально, "в лоб", без того, чтобы не понести при этом существенных потерь.

Ведь подразделения 127-й МСД и 60-й ОМСБр, которые пытаются сейчас обойти этот район обороны ВСУ с запада, так и не перерезали дорогу Великая Новоселка – Успеновка, хотя и подошли с юго-запада к селу Нескучное и находятся примерно в 2,5 километра от самой дороги.

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Более того, сама Великая Новоселка расположена в междуречье рек Кашлагач и Мокрые Ялы, или даже в месте их слияния. Поэтому для того, чтобы атаковать этот район обороны ВСУ без необходимости преодолевать под плотным огнем водную преграду, противнику остаются достаточно узкие два участка в полосе его З6-й ЗВА.

А именно – вдоль дороги на Золотую Ниву, или со стороны села Благодатное, вдоль дороги на Урожайное. Оба варианта, как раз и укладываются в термин – "в лоб".

Именно поэтому, ситуация к северу от села Великая Новоселка в контексте ее обороны имеет такое важное значение.

Таким образом, для того, чтобы таки взять Великую Новоселку россиянам придется или придумать какое-то "нетривиальное" решение, или создать в полосе 36-й и 5-й ЗВА УВ "Восток" не просто преимущество в силах и средствах, а значительное преимущество.

ВСУ удерживают позиции на Кураховском направлении

Ситуация на Кураховском направлении характеризуется повышением уровня устойчивости обороны ВСУ по ключевому для остатков всего Кураховского выступления рубежа – реке Сухие Ялы. Россияне не могут существенно продвинуться на север.

С 19 декабря темпы наступления россиян на южном фасе существенно уменьшились. Эскапада в районе села Зеленовка, вероятно, пока была крайней их попыткой коренным способом осложнить для ВСУ ситуацию.

Сейчас в районе Успеновки, Константинопольского, Сухие Ялы и Зеленовки продолжаются напряженные оборонительные бои. Противник пытается любым способом прорваться на север, за реку.

Но сейчас этого не произошло. Более того, ВСУ, в районе села Янтарное продолжают удерживать плацдарм на южном берегу реки.

В этом контексте стоит также отметить, что главные силы 90-й танковой дивизии противника, усиленные 67 и 87 стрелковыми полками "МР", не имеют существенно продвижения по рубежу Заря – Сонцовка, чтобы наконец полностью обойти с севера наши подразделения, которые обороняются в районе Курахово.

Так же, штурмовые группы 5-й ОМСБр противника не могут пока пробиться существенно западнее села Старые Терны. Им удалось расширить свое вклинение на несколько посадок, севернее села, но село Шевченко остается под контролем ВСУ.

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На Покровском направлении ситуация продолжает ухудшаться

Россиянам удается постепенно расширять свое вклинение южнее Покровска. 90 ТД противника наконец захватила село Украинка и Новооленевка. Более того, продвинулась к селу Новоелизаветовка.

В свою очередь, 433-й МСП из состава 27 МСД, а также 239-й ТП 90-й ТД сумели прорваться в тактической зоне в районе села Песчаное, наступая в северо-западном направлении, а также западнее, прорвавшись к селу Нововасильевка.

Очевидно, командование УВ "Центр" имеет вполне понятную задачу – перерезать две дороги к западу от Покровска или поставить обе их под плотный огневой контроль.

В свою очередь, 90 ТД обеспечивает действия главных сил 2-й ЗВА от возможных контрдействий ВСУ. Причем, делает это, пытаясь расширить этот фас в западном и южном направлениях.

Как по мне, сейчас командование УВ "Центр" решает два вопроса, относительно текущих приоритетов для действий 90-й тд:

направить ее большую часть на Покровское направление;

или продолжить частью сил этого соединения обходить Кураховский выступ с севера.

Расширять полосу наступления 90-й ТД дивизии одновременно и на Покровское и на Кураховское направления российское командование не может. Рано или поздно придется выбрать.

Как по мне, именно этот момент и может быть определяющим относительно сроков организации и проведения противником гипотетической операции по району обороны ВСУ в Покровске и прилегающих территориях.

Особенно, если вспомнить тот факт, что 41 ЗВА противника уже заканчивает перегруппировку своих сил и средств на Покровское направление. Так же как и приближается окончание формирования в ее составе 74-й МСД и соответственно приближается момент появления ее на фронте.

Вывод в заключение

На Купянском направлении российское командование очень хочет прорваться к селу Боровая. Вместе с тем, стремление форсировать реку Оскол севернее Купянска продиктовано его стремлением что-то реализовать через Двуречную.

На Времовском направлении УВ россиян "Восток", вероятно, в ближайшее время будет пытаться каким-то не очень затратным способом решить проблему Великой Новоселки. Причем так, чтобы не привлекать дополнительно весомого количества сил и средств.

На Покровском и Кураховском направлениях командованию противника также придется решать определенную дилемму – каким образом продолжить реализацию комплекса мероприятий по Покровску и одновременно продолжить сжатие Кураховского выступа так, чтобы при этом не пришлось разрывать пополам 90 ТД или с Торецкого направления тянуть дополнительно еще какую-то часть 51-й ЗВА или перегруппировывать в эту же полосу 8 ЗВА.

При этом очевидно, что упрямая оборона ВСУ по реке Сухие Ялы уже начинает существенно влиять на ситуацию, как в целом на всем Кураховском направлении, так и на двух соседних – Покровском и Времовском.