"Это было только начало": Нетаньяху обещает Сектору Газа новые удары невиданной силы

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал текущие авиаудары по Сектору Газа началом. По его словам, впереди новая массированная атака.

Война на Ближнем Востоке продолжается третий день, Израиль уже мобилизовал 300 тысяч резервистов, хакеры атаковали сайт Кнессета, а в кибуце Бери обнаружили 100 убитых. В понедельник 9 октября Нетаньяху обратился к израильтянам.

Смотрите также Будет по одному пленнику за каждый удар: ХАМАС угрожает Израилю казнями

"Враг получит войну"

В своем восьмиминутном выступлении Нетаньяху сказал, что удары, уже нанесенные по Газе, были лишь началом, а впереди гораздо более серьезные атаки. Также он сравнил боевиков из ХАМАС с террористами из ИГИЛ и выразил уверенность в победе.

Зверства, совершенные ХАМАС, не видели со времен зверств ИГИЛ. Детей, связанных и казненных вместе с членами их семей, молодых девушек и парней, расстрелянных в спину, казненных, другие зверства, которые я не буду здесь описывать... Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. ХАМАС – это ИГИЛ,

– высказался израильский премьер.

"ХАМАС хотел войну и получил ее, но мы победим его так же, как мир победил ИГИЛ", – говорит он.

Наступление на ХАМАС Нетаньяху анонсировал в ближайшие дни. Палестинцы будут ощущать на себе ответ Израиля "в течение многих поколений" и осознают, что нападение было ошибкой. Премьер пообещал достать ХАМАС везде.

Также Нетаньяху призвал создать правительство национального единства, куда бы вошли и оппозиционные политики. Он ссылается на опыт создания такого правительства во время Шестидневной войны 1967 года. Еще он поблагодарил за поддержку Джо Байдена.

Нетаньяху назвал пять целей, на которых нужно сконцентрироваться государству сейчас:

победить террористов (некоторые все еще на территории Израиля);

подготовиться к масштабной наступательной операции в Секторе Газа;

сохранить спокойствие на других фронтах;

мобилизовать международную поддержку;

объединить страну.

Это не первое выступление премьера за последнее время