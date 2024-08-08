Bloomberg оценило последствия прорыва в Курской области для Путина: как это повлияет на переговоры

Уже третий день подряд в Курской области идут ожесточенные бои, начало которых оккупанты не могли предвидеть. Это стало первым со времен Второй мировой войны случаем вторжения на территорию России.

На это обратили внимание в материале издания Bloomberg. И хотя Украина официально не комментировала подобную ситуацию, уже есть ряд теорий относительно цели такой операции – от попытки захватить территорию как потенциальную "разменную монету" в будущих переговорах с Москвой до стремления отвлечь с целью ослабить давление на широкой линии фронта.

Смотрите также Россияне признают, что Украина заботится о населении приграничных территорий, а Москва своих бросила

Прорыв в Курской области подрывает авторитет Путина

Как отмечает американское издание, прорыв в Курской области показал, насколько хрупкой является оборона российской границы и поднял боевой дух бойцов Вооруженных Сил Украины. Однако на этом, по данным Bloomberg, преимущества не закончились.

Кроме вышеупомянутого, такой прорыв подорвал тщательно сконструированный Кремлем образ российского диктатора Владимира Путина как "защитника простых россиян".

Война, которую он начал против Украины, теперь все больше распространяется на Россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам.

Таким образом подобное развитие событий скорее всего усилит аргумент о том, что американские и европейские союзники не должны бояться угроз эскалации со стороны России и что Украине следует позволить бороться с Путиным любым способом, который она считает нужным, чтобы ускорить завершение войны.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что причиной боевых действий, обстрелов и любой эскалации на территории Курской области является безусловная агрессия России. По его словам, причина также в попытке России захватить чужие территории, несмотря на международное право.