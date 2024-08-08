На це звернули увагу у матеріалі видання Bloomberg. І хоч Україна офіційно не коментувала подібну ситуацію, вже є низка теорій стосовно мети такої операції – від спроби захопити територію як потенційну "розмінну монету" в майбутніх переговорах з Москвою до прагнення відвернути з метою послабити тиск на широкій лінії фронту.

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Прорив у Курській області підриває авторитет Путіна

Як зазначає американське видання, прорив у Курській області показав, наскільки крихкою є оборона російського кордону та підняв бойовий дух бійців Збройних Сил України. Однак на цьому, за даними Bloomberg, переваги не закінчилися.

Крім вищезгаданого, такий прорив підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ російського диктатора Владіміра Путіна як "захисника простих росіян".

Війна, яку він розпочав проти України, тепер дедалі більше поширюється на Росію, де люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах.

Таким чином подібний розвиток подій радше за все посилить аргумент про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися погроз ескалації з боку Росії й що Україні слід дозволити боротися з Путіним у будь-який спосіб, який вона вважає за потрібне, аби прискорити завершення війни.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що причиною бойових дій, обстрілів та будь-якої ескалації на території Курської області є безумовна агресія Росії. За його словами, причина також у спробі Росії захопити чужі території, попри міжнародне право.