Михайло Подоляк заявив, що причиною бойових дій, обстрілів та будь-якої ескалації на території Курської області є безумовна агресія Росії. За його словами, причина також у спробі Росії захопити чужі території, попри міжнародне право.

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Агресор пожинає плоди

Подоляк наголосив, що автором "концепції саморуйнування Росії" російський президент Владімір Путін. Він пояснив, що агресорка завжди вважала, що може безкарно атакувати сусідні країни, але при цьому вимагати недоторканості власних територій.

Але війна – це ж бо війна, у якої свої правила і в якій агресор завжди пожинає відповідні плоди,

– зазначив радник керівника Офісу Президента.

Раніше Михайло Подоляк говорив, що коментувати події в Курській області можуть лише військові та тільки, якщо це потрібно. Він назвав бойові дії на території Росії лабораторним експериментом.