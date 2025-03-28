Тактические действия: OSINT-аналитик объяснил, что происходит на Белгородщине

Недавно украинские военные прорвали границу с Белгородской областью России. Вероятно, они отвлекают российские силы из-под Суджи.

Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик и военный эксперт Виталий Кононученко, отметив, что продолжается небольшая тактическая наступательная операция.

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Что происходит в Белгородской области

По мнению OSINT-аналитика, на Белгородщине происходит небольшая тактическая наступательная операция на несколько населенных пунктов вблизи границы с Графовкой и другими малыми селами на территории России. Вероятно, эта операция имеет целью лишь отвлечение сил противника, которые находятся на этом направлении.

Пока не публикуем много информации по этому направлению,

– сказал он.

Но если ознакомиться с сообщениями врага, то они публикуют данные о нашей уничтоженной технике, хотя и в небольшом количестве. Россияне смогли уничтожить несколько БМП Bradley, которые прорывались вдоль границы. В свою очередь украинские военные за последние дни разрушили несколько мостов, чтобы исключить дальнейшее продвижение врага к границе.

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Это напоминает операцию, которую Силы обороны пытались осуществить осенью 2024 года, когда наши силы стремились отрезать россиян вдоль реки Сейм. Речь идет об участке к западу от поселка Коренево и города Суджа, который прилегает к границе и отделен от России водоемом. К сожалению, россиянам удалось построить достаточно переправ и удержать этот плацдарм.

В этом случае, (на Белгородщине – 24 Канал), хотя мы еще не можем дать точную оценку, мы также пытаемся уничтожить логистику врага и отрезать его от границы,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

Если в том случае речь шла о большой площади, где были и поселки и небольшие города, то здесь речь идет о небольшой ограниченной операции, где наш максимальный успех – это захват трех или четырех сел и отвлечение российских подразделений, которые до этого стояли севернее под Суджей.

Где расположена Графовка: смотрите на карте