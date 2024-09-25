Оккупанты пытались продвинуться на Кураховском направлении: карта боевых действий 25 сентября

Украинские защитники продолжают давать мощный отпор российским захватчикам на фронте. Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. У Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация на направлениях фронта по состоянию на утро 25 сентября.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении войска российской армии 3 раза пытались штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары 7 КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

Враг пытался штурмовать возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении вражеская армия атаковала 22 раза. Противник пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного.

На Северском направлении защитники Украины отбили 3 штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецка, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши Силы обороны остановили 25 штурмовых и наступательных действий армии агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 20 атак. Активнее всего вражеские войска пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Также захватчики атаковали в сторону Дальнего, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРАМИ Белогорье.

На Приднепровском направлении трижды войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций, однако безуспешно.