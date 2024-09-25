Протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на напрямках фронту станом на ранок 25 вересня.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку війська російської армії 3 рази намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів 7 КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

Ворог намагався штурмувати біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворожа армія атакувала 22 рази. Противник намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

На Сіверському напрямку захисники України відбили 3 штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші Сили оборони зупинили 25 штурмових і наступальних дій армії агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 20 атак. Найактивніше ворожі війська намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Також загарбники атакували у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір'я.

На Придніпровському напрямку тричі війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій, однак безуспішно.