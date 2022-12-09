В белорусских городах стало больше российских мобилизованных: главное от Генштаба

Российские оккупанты продолжают наступать на отдельных направлениях и обстреливать украинские города. Также в Генштабе констатировали, что в России не останавливается мобилизация граждан на войну.

Украинские защитники в течение 289 дней уничтожают русских оккупантов и не дают им продвигаться на линии фронта. В командовании Вооруженных Сил рассказали о ситуации на линии столкновения по состоянию на вечер 9 декабря.

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Больницы переполнены оккупантами, а мобилизация в России продолжается

Как сообщает Генштаб, враг каждый день теряет личный состав, в том числе бойцов элитных частных военных компаний.

В центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании,

– сказали в командование ВСУ.

В то же время мобилизация в России, несмотря на заявления Кремля, продолжается. В отдельных регионах враждебного государства призывают на фронт военнообязанных. К примеру, повестки в большом количестве вручают жителям Самарской области.

Как работает украинская армия

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили по врагу в двух районах. Там русские захватчики размещали личный состав, вооружение и военную технику.

Сложная ситуация в Донецкой области: Бахмут, Авдеевка и Лиман

Путинские солдаты в течение нескольких месяцев пытаются безрезультатно наступать на Бахмутском направлении. Кроме того, на Лиманском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают силы на том, чтобы улучшить тактическое положение.

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Следует также заметить, что на Лиманском направлении российские солдаты обстреливают Грековку, Невское, Краснопоповку Луганской области и Торское и Григоровку Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских обстрелов страдают жители таких городов и сел: Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики бьют по районам Авдеевки, Бердичева, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В Беларуси выросло количество мобилизованных россиян

Как отмечает командование украинской армии, в городах Мозырь, Гомель и Могилев увеличилось количество "мобиков". В частности, в военкоматах Гомельской области продолжаются проверяющие учетные данные военнообязанных.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. То есть оккупанты пока не планируют повторного наступления с севера.

Что происходит по другим направлениям

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов по Украине.

Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области,

– написали в Генштабе.

Кроме того, остается угроза запуска ракет по объектам энергетической системы нашей страны.

На Северском направлении враг дислоцируется в приграничных районах Брянской и Курской областей. Следует также упомянуть, что россияне обстрелили Ходыно Сумской области.

враг дислоцируется в приграничных районах Брянской и Курской областей. Следует также упомянуть, что россияне обстрелили Ходыно Сумской области. На Слобожанском направлении пострадали районы населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

пострадали районы населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты атакуют такие города и села: Двухлетняя, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

оккупанты атакуют такие города и села: Двухлетняя, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополье Донецкой области.

зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополье Донецкой области. На Запорожском направлении захватчики обстреляли следующие населенные пункты: Червоное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении путинские солдаты регулярно обстреливают Херсонскую область и сам Херсон. В регионе также одна из самых плохих в Украине ситуаций со светом. Есть значительный дефицит мощностей в энергетике.