Под российским Воронежем горел завод, Украину атаковали "Шахеды": хронология 874 дня войны
Украинские защитники уничтожают российских оккупантов, отражая их атаки. Ожесточенные бои продолжаются в основном на Востоке нашего государства.
Вторник, 16 июля, – это уже восемьсот семьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. 24 Канал рассказывает самое важное за день.
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Во время воздушной тревоги Киев атаковали российские "Шахеды". ОВА констатировала, что противовоздушная оборона сбивает вражеские цели. Воздушные силы добавили, что неспокойно одновременно на Житомирщине. Больше читайте в этом материале. В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – вероятно, 5. Пишут о как минимум двух прилетах между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Захватчики говорят о "работе ПВО". Правительство Германии отклонило призыв лидера оппозиционной партии Христианско-демократический союз о передаче Украине истребителей. Нет никакого смысла передавать Украине истребители различных типов, независимо от вопроса о том, кто вообще может поставлять такие самолеты, В то же время известно, что Бундесвер не имеет на вооружении самолетов-истребителей F-16, на которые ждет Украина. В результате атаки дронов в России в Курской области вспыхнул завод низковольтной аппаратуры. Речь идет о населенном пункте Коренево. Площадь огня распространилась на 400 квадратных метров. Российский губернатор заявил, что беспилотник сбросил взрывчатку на предприятие. Бойцы 24 ОМБр требуют удержать в должности комбрига, полковника Ивана Голишевского, протестуя против возможного его увольнения. Ивана Голишевского планируют отстранить от должности командира бригады из-за того, что он не повел бригаду в "мясные штурмы" без надлежащей укомплектованности. Солдаты считают решение об увольнении комбрига "позорным саботажем" и указывают на важность человеческих ресурсов.
Атака "Шахедов"
Взрывы в Мариуполе
– подчеркнул представитель Штеффен Гебештрайт.
Пожар на курском заводе
Во время воздушной тревоги Киев атаковали российские "Шахеды". ОВА констатировала, что противовоздушная оборона сбивает вражеские цели. Воздушные силы добавили, что неспокойно одновременно на Житомирщине. Больше читайте в этом материале.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – вероятно, 5. Пишут о как минимум двух прилетах между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Захватчики говорят о "работе ПВО".
Правительство Германии отклонило призыв лидера оппозиционной партии Христианско-демократический союз о передаче Украине истребителей.
Нет никакого смысла передавать Украине истребители различных типов, независимо от вопроса о том, кто вообще может поставлять такие самолеты,
В то же время известно, что Бундесвер не имеет на вооружении самолетов-истребителей F-16, на которые ждет Украина.
В результате атаки дронов в России в Курской области вспыхнул завод низковольтной аппаратуры. Речь идет о населенном пункте Коренево.
Площадь огня распространилась на 400 квадратных метров. Российский губернатор заявил, что беспилотник сбросил взрывчатку на предприятие.
Бойцы 24 ОМБр требуют удержать в должности комбрига, полковника Ивана Голишевского, протестуя против возможного его увольнения.
Ивана Голишевского планируют отстранить от должности командира бригады из-за того, что он не повел бригаду в "мясные штурмы" без надлежащей укомплектованности.
Солдаты считают решение об увольнении комбрига "позорным саботажем" и указывают на важность человеческих ресурсов.