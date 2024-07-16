Под российским Воронежем горел завод, Украину атаковали "Шахеды": хронология 874 дня войны

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов, отражая их атаки. Ожесточенные бои продолжаются в основном на Востоке нашего государства.

Вторник, 16 июля, – это уже восемьсот семьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. 24 Канал рассказывает самое важное за день.

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