Под российским Воронежем горел завод, Украину атаковали "Шахеды": хронология 874 дня войны

16 июля 2024, 06:23
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Украинские защитники уничтожают российских оккупантов, отражая их атаки. Ожесточенные бои продолжаются в основном на Востоке нашего государства.

Вторник, 16 июля, – это уже восемьсот семьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. 24 Канал рассказывает самое важное за день.

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03:00, 16 июля

Атака "Шахедов"

Во время воздушной тревоги Киев атаковали российские "Шахеды". ОВА констатировала, что противовоздушная оборона сбивает вражеские цели. Воздушные силы добавили, что неспокойно одновременно на Житомирщине. Больше читайте в этом материале.

02:58, 16 июля

Взрывы в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – вероятно, 5. Пишут о как минимум двух прилетах между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Захватчики говорят о "работе ПВО".

01:42, 16 июля

Правительство Германии отклонило призыв лидера оппозиционной партии Христианско-демократический союз о передаче Украине истребителей.

Нет никакого смысла передавать Украине истребители различных типов, независимо от вопроса о том, кто вообще может поставлять такие самолеты,
– подчеркнул представитель Штеффен Гебештрайт.

В то же время известно, что Бундесвер не имеет на вооружении самолетов-истребителей F-16, на которые ждет Украина.

00:55, 16 июля

Пожар на курском заводе

В результате атаки дронов в России в Курской области вспыхнул завод низковольтной аппаратуры. Речь идет о населенном пункте Коренево.

Площадь огня распространилась на 400 квадратных метров. Российский губернатор заявил, что беспилотник сбросил взрывчатку на предприятие.

00:03, 16 июля

Бойцы 24 ОМБр требуют удержать в должности комбрига, полковника Ивана Голишевского, протестуя против возможного его увольнения.

Ивана Голишевского планируют отстранить от должности командира бригады из-за того, что он не повел бригаду в "мясные штурмы" без надлежащей укомплектованности.

Солдаты считают решение об увольнении комбрига "позорным саботажем" и указывают на важность человеческих ресурсов.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак