Ситуация на Харьковском направлении: на чем сейчас сосредоточились оккупационные войска
На Харьковском направлении оккупационные войска проводят перегруппировку своих войск. Кроме этого, захватчики заводят дополнительные резервы.
Об этом сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире "Мы-Украина", информирует 24 Канал.
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Что происходит на Харьковском направлении
По словам Виталия Литвина, подразделения бригады Гвардии Наступления "Рубеж" задействуются именно на Харьковском направлении – неподалеку от населенного пункта Липцы. Также он отметил, что прошедшие сутки происходили штурмовые действия со стороны противника.
Офицер рассказал, на чем сейчас сосредоточились оккупанты на Харьковском направлении.
Сейчас на этом направлении противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Сейчас они вообще проводят перегруппировку своих войск, заводят дополнительные резервы, чтобы возобновить с новой мощностью штурмовые действия не только на направлении Липцы, а также и на направлении Волчанск,
– рассказал он.
Что говорят в западных СМИ о наступлении на Харьковщину: последние новости
- Автор материала для британского издания The Telegraph – Дэвид Акс отметил, что, вероятно, целью россиян могла быть или попытка захватить Харьков, или создать буферную зону в области, или просто отвлечь ВСУ от наступления на Донбассе. Однако почти через месяц после начала это уже не имеет значения.
- В материале отмечается, что наступление России ко Дню Победы провалилось по всем пунктам. Там отметили, что наше государство может выразить благодарность "стойкости своей уставшей пехоты, предусмотрительности своих лидеров, поспешным поставкам боеприпасов из Соединенных Штатов и, равной степени, чистой глупости и чрезмерной самоуверенности лидеров России".
- Автор также отметил, что подчеркнул, что если целью россиян было наступить на Харьков и захватить крупный украинский город, они провалились за несколько дней. В то же время журналист подчеркнул, если главной целью наступления была буферная зона, наступление не только провалилось – оно имело серьезные негативные последствия. Детали – читайте в материале.