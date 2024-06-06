Ситуация на Харьковском направлении: на чем сейчас сосредоточились оккупационные войска

На Харьковском направлении оккупационные войска проводят перегруппировку своих войск. Кроме этого, захватчики заводят дополнительные резервы.

Об этом сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире "Мы-Украина", информирует 24 Канал.

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Что происходит на Харьковском направлении

По словам Виталия Литвина, подразделения бригады Гвардии Наступления "Рубеж" задействуются именно на Харьковском направлении – неподалеку от населенного пункта Липцы. Также он отметил, что прошедшие сутки происходили штурмовые действия со стороны противника.

Офицер рассказал, на чем сейчас сосредоточились оккупанты на Харьковском направлении.

Сейчас на этом направлении противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Сейчас они вообще проводят перегруппировку своих войск, заводят дополнительные резервы, чтобы возобновить с новой мощностью штурмовые действия не только на направлении Липцы, а также и на направлении Волчанск,

– рассказал он.

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