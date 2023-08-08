Определенные действия уже завершены, – Маляр о ВСУ на левом берегу Днепра

Военные обозреватели сообщили, что украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу Херсона. В Минобороны прокомментировали эту информацию.

В частности, в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр не опровергла, но и не подтвердила это, информирует 24 Канал.

Смотрите также ВСУ продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении

"Определенные действия уже предприняты, уже завершены", – лаконично прокомментировала Анна Маляр.

Что этому предшествовало

Военный обозреватель BILD Юлиан Рипке сообщил 8 августа, что украинский спецназ форсировал левый, захваченный россиянами, берег Днепра.

Речь идет о районе близ села Казачьи Лагеря Херсонской области, которое находится между Новой Каховкой и Херсоном.

Сюрприз! Украинский спецназ высадился на левом берегу Днепра, к западу от села Казачьи Лагеря. Я был проинформирован о запланированном рейде 2 дня назад, но по понятным причинам не мог говорить. Пока это похоже на разведывательную атаку, проведенную с помощью скоростных катеров. Но россияне узнали на вкус, что будет,

– пишет Репке.

Заметим, пророссийские телеграмм-каналы сообщают о том, что сейчас в районе Казачьих Лагерей продолжаются бои. Так называемый глава российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что десанты войска Украины были отбиты.

Актуально о ситуации в этом направлении