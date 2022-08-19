россияне не понимают, что все в прямом эфире, – советник главы ОП о провокациях россиян на ЗАЭС
Все действия кремля вокруг Запорожской АЭС сегодня видит весь мир. Поэтому скрыть свои мотивы и надуманно дискредитировать Украину не удастся.
россия решила дискредитировать Украину пропагандистскими методами, однако в мире в их рассказы о ЗАЭС не верят. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Представитель Офиса Президента убежден, что российские провокации на крупнейшей атомной станции Европы будут безрезультатными.
россияне просто не понимают, что сегодня весь мир в прямом эфире. То есть видны мотивы всех сторон, все фиксируется и т.д. россияне почему-то живут в начале 1990-х годов в "ленинградской подворотне" и не понимают, что все мотивы очевидны настолько, что любую провокацию просто так уже сделать невозможно,
– объяснил представитель ОП.
По его словам, в кремле сегодня пошли по пути применения масштабной пропаганды по освещению событий на ЗАЭС.
"Они каждый день по несколько раз, разными спикерами говорили, что Украина вроде бы обстреливает ЗАЭС и может устроить какую-то провокацию. Они думали, что мир настолько глуп после шести месяцев войны. Сегодня они поняли, что все это нонсенс", – считает советник Ермака.
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По его мнению, любые аварии на ЗАЭС являются зоной ответственности Росатома, российских вооруженных сил и путина лично.
"Поэтому все, что они там сделают – это только ускорит решение цивилизованной части мира мощнее ударить по россии не только санкциями, но и другими механизмами, чтобы остановить непонятную жажду самоуничтожения, которую россия сегодня демонстрирует", – резюмировал Подоляк.
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В августе ситуация на ЗАЭС стала очень напряженной, поскольку россияне обстреливают атомную станцию. Были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
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Также российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.
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В украинской разведке предупреждают, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС. россияне объявили неожиданный "выходной" на станции.
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Также в ГУР МО заявили, что оккупанты выводят свою технику из Энергодара.
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