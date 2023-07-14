"Хлопок" гуляет по Запорожью: что с оккупантами на этом направлении

На Запорожье российским оккупантам все тревожнее. Почти вся территория области превратилась в линию фронта для врага.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Как известно, 13 июля точно прилетело по Токмаку. В результате были уничтожены завод и по меньшей мере 200 захватчиков, в том числе вражеский "комендант".

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"Ежедневно ВСУ бьют по местам скопления и техники, и командного состава врага. Нет ни одного населенного пункта в Запорожье, в который бы не доставали защитники", – констатировал Ашурбеков.

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"Жесты доброй воли" уже скоро

Смещение линии фронта к большим городам Запорожской области является лишь вопросом времени.

Это накопительный эффект. Все эти "хлопки" выбивают склады и руководящий состав оккупантов. Дальше будут "жесты доброй воли" и оттягивание войск,

– подчеркнул Ашурбеков.

Поскольку ВСУ наступают также на Востоке, российские оккупанты не могут перебросить все свои силы на Запорожье. Это еще больше усугубляет их ситуацию.

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