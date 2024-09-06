По-другому это не работает: как устроена система в окружении Путина

Среди окружения Владимира Путина остались только послушные исполнители его приказов. Отдельные лица, которые ранее входили в круг приближенных к кремлевскому диктатору, просто исчезли.

Ведь если кто-то хочет высказывать свое мнение и не может четко выполнять приказы Путина, ему находят замену. Это 24 Каналу объяснил бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин.

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"Не стоит к ним относиться как к личностям. Парламент – это не место для дискуссий. Нет ни партий, ни сената. Это все симуляторы государственных институтов, которые выстроены для выполнения воли Путина. Никак по-другому это не работает", – сказал он.

В Кремле нет личностей

Евгений Чичваркин отметил, что в Кремле нет личностей, которые имеют свое мнение, могут отказаться выполнять какой-то приказ Путина. Они все шли в российскую власть, чтобы воровать деньги для спокойной жизни в Европе, и сейчас не могут отказаться от богатства.

Мы не видим там нескольких людей, которые раньше были в окружении Путина. Они просто куда-то исчезли. Остались только технические винтики, которые крутятся четко. А если кто-то будет крутиться не так, то его заменят,

– подчеркнул бизнесмен из Лондона.