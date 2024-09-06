Адже якщо хтось хоче висловлювати свою думку та не може чітко виконувати накази Путіна, йому знаходять заміну. Це 24 Каналу пояснив бізнесмен із Лондона Євген Чичваркін.

Читайте також Путін прагне сформувати коаліцію, яка буде протистояти Заходу: в ISW назвали, хто туди потрапить

"Не варто до них ставитись як до особистостей. Парламент – це не місце для дискусій. Нема ні партій, ні сенату. Це все симулятори державних інститутів, які вибудувані для виконання волі Путіна. Ніяк по-іншому це не працює", – сказав він.

У Кремлі немає особистостей

Євген Чичваркін зазначив, що у Кремлі немає особистостей, які мають свою думку, можуть відмовитись виконувати якийсь наказ Путіна. Вони усі йшли у російську владу, щоб красти гроші для спокійного життя у Європі, і зараз не можуть відмовитись від багатства.

Ми не бачимо там кількох людей, які раніше були в оточенні Путіна. Вони просто кудись зникли. Залишились тільки технічні гвинтики, які крутяться чітко. А якщо хтось буде крутитись не так, то його замінять,

– підкреслив бізнесмен із Лондона.