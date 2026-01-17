Россиян становится больше, – военный честно рассказал о боях возле Покровска

Враг не оставляет попыток проводить активные штурмы. За сутки по состоянию на утро 17 января на Покровском направлении СОУ остановили 49 штурмовых действий противника. Российские оккупанты стремятся захватить всю Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика, отметив, что все ранее установленные Путиным дедлайны его армия провалила, поэтому объявлены новые. Уже звучит информация о планах противника захватить Донецкую область до 1 апреля.

Покровское направление: какая тактика у врага?

На определенных участках фронта российская армия прибегает к механизированным штурмам, привлекая технику. Однако в целом действует в рамках старой тактики, используя для атак малые пехотные группы: по несколько человек стремится просочиться на украинские позиции, накапливаться. Одновременно с этим Россия осуществляет комбинированные дроновые атаки.

Не даем противнику продвинуться, уничтожаем его, но врага не становится меньше. Россиян становится больше. Они пытаются проникать любыми путями, не только механизированной техникой, но и пехотными группами, мотопехотными,

– озвучил Заика.

По словам командира, противник пробует заходить с разных флангов по 3 – 4 человека, они направляются к определенным точкам. Дойти им часто в таком составе не удается, ведь по ним отрабатывают СОУ, но иногда 1 – 2 оккупанты все же доходят, прячутся, ждут других, накапливаются для осуществления наступательных действий.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Как отметил Любомир Заика, никогда не стоит недооценивать врага. Он отметил, что как СОУ, так и российская армия изучают тактику друг друга. Говорит, что на определенных участках наблюдаются более подготовленные подразделения противника, на других – наоборот новобранцы без надлежащих навыков.

"Если говорить об основных силах врага, например подразделения БпЛА, то на Покровском направлении это очень мощные операторы. Они сильные воины, но наши бойцы мотивированы. Мы уже не первый год воюем, понимаем тактику, понимаем в каких погодных условиях можем применять определенные действия. Специфика нашей бригады – использовать погоду и природу в нашу пользу", – заметил Заика.

Обратите внимание! Продолжается сбор средств на приобретение дронов, запчастей к ним, генераторов для 152-й ОЕБр. Приобщиться можно донатом на номер карты: 4874 1000 2897 4718 или по указанному ниже QR-коду. Бригада дополнительно развивает направление применения наземных роботизированных комплексов. Они нуждаются в ремонте и комплектующих.

Какая сейчас ситуация на Покровском отрезке фронта?