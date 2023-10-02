Компромисс или предательство? Что происходит в Сенате США

Относительно вопроса помощи со стороны США для Украины слишком много спекуляций. Особенно "утешают" спекуляции от людей, которые даже не захотели разобраться в ситуации и особенностях политической ситуации в США.

Хитрая политическая схема трампистов

Ситуация там непростая. Выстроенная десятилетиями система находится в жестком кризисе, одним из источников которого стал 45-й президент Дональд Трамп и равняющиеся на него политики. Проявлением этого кризиса явилась угроза, что 1 октября США останутся без бюджета.

Читайте также "Год моей верности народу Украины": исповедь бойца 47 ОМБр

И вот, в последние часы до 1 октября Сенат США принял закон о временном финансировании правительства на срок до 17 ноября. Закон разблокирует органам власти доступ к 16 миллиардам долларов и тем самым позволяет избежать так называемого шатдауна (прекращение финансирования властей). Однако в нем не предусмотрели 6 миллиардов долларов помощи Украине, как раньше планировалось.

Дело в том, что единого закона о бюджете США нет. Согласование различных документов и государственных программ может длиться долго, особенно если президент и большинство в Конгрессе представляют разные партии. Также существует закон, запрещающий органам власти работать без бюджета.

Поэтому непринятие бюджета до начала года – это если не катастрофа для государственного механизма, то большой стресс.

Политические игры на этот счет – это привычная американская "политическая олимпиада". На этот раз достаточно хитрую политическую схему планировали республиканцы-трамписты. Идея была следующая: они блокируют временный бюджет на 45 дней, ссылаясь на предоставление туда помощи для Украины, провоцируют шатдаун, затем манипулируют этим фактом, что "из-за Украины администрация Байдена оставила американских госслужащих без средств для существования".

Схема шла к завершению, но в последний момент спикер-республиканец Кевин Маккарти пошел на компромисс с демократами.

Смысл заключался в следующем: помощь для Украины изымается, а он ставит временный бюджет на голосование. Все это было сделано за день и уже даже подписано президентом Байденом.

Заметьте Пример СССР подтверждает, что Россия тоже может развалиться

Не самый плохой вариант для Украины

Конечно, такой компромисс не может радовать украинцев. Однако шатдаун был бы для нас еще худшим вариантом, потому что усугубил бы кризис в США и сделал бы в этом "виновными" украинцев.

Но это все же не совсем "зрада". Скорее – "борьба продолжается". Трампистов оставили без желаемого шатдауна, и они все же требуют отставки Маккарти, который вроде бы и выполнил их требования.

Что касается спикера, нужно понимать следующее: он на "растяжке" с начала своей каденции, ведь на момент его избрания ситуация в Республиканской партии была близка к расколу. Лишь путем нереальных уступок трампистам им удалось сохранить единство и избрать спикера, который с этого момента вынужден демонстрировать чудеса политической эквилибристики. Сам Маккарти постоянно говорит, что он поддерживает помощь для Украины, но одновременно пытается ослабить эти слова разнообразными трампистскими заявлениями.

Среди нынешних конгрессменов-республиканцев достаточно людей, которые готовы вместе с демократами поддерживать помощь для Украины, но им сложно объединяться публично с демократами по каким-либо вопросам при обострении межпартийной борьбы.

Важно Почему война не прекратится, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года

Поэтому в общей позиции республиканцев серьезный вес имеют трамписты, которых не так уж много – около полусотни. При условии, что Трамп уверенно направляется к выдвижению от республиканцев, а затем будет иметь серьезные шансы в соревновании за президентство, с трампистами вынуждены считаться.

Почему трамписты вызверились на Украину? Очевидно, это просто попытка "оседлать" популярную тему. Если вы проанализируете заявления известных трампистов, то о самой Украине очень мало. Как правило, там логика такова: "Зачем тратить деньги на Украину, если их можно потратить на... (подставьте любой актуальный для США вопрос)".

Давление на Маккарти

В то же время фактом является то, что среди граждан США поддержка для Украины остается достаточно популярной. Как среди демократов, так и среди большого количества республиканцев. И это тоже факт. Поэтому многие конгрессмены-республиканцы публично регулярно заявляют, что они выступают за поддержку для Украины. Если бы все конгрессмены-республиканцы и конгрессмены-демократы, постоянно говорящие о поддержке для Украины, просто взяли бы и проголосовали за эту поддержку, то проблем бы не было.

Но республиканцы не могут голосовать вместе с демократами, а спикер-республиканец не может выносить вопросы, не санкционированные трампистами, иначе они инициируют его импичмент. Если он останется на должности, пользуясь голосами демократов, то потеряет остатки авторитета в партии.

Словом, все сложно. И будет непросто в течение следующего года, ведь борьба будет только усиливаться. Но фактор настроений граждан США – это тоже очень важно, и об этом никто забывать не будет.

К теме На Западе до сих пор не понимают, как должна завершиться война в Украине

Сейчас настал черед выдвигать требования демократам. В частности, Байден заявил, что ждет от спикера Маккарти внесение законопроекта о поддержке для Украины, как тот и "обещал ранее". Очевидно, что это давление, потому что спикера загоняют в ситуацию неприятного выбора. Также очевидно, что высвободив вопрос помощи для Украины от давления "общего бюджета", можно будет попробовать ситуативную коалицию именно под это решение из демократов и наиболее проукраинских республиканцев – их все еще там достаточно.

Украина стала предметом политической борьбы в США, это не очень хорошо, но и не смертельно пока Белый Дом, Пентагон и, что самое главное, большинство избирателей США, за поддержку для Украины. Хотя кризисов будет много, и самый большой из них – голосование за годовой бюджет в течение 1,5 месяца. Там, очевидно, будет еще та битва, и это все понимают.