Сержант рассказал, чего не хватает ВСУ, чтобы оттеснить врага от Бахмута и Угледара
На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков. Украинские военные наносят оккупантам максимальные потери.
Об этом 24 Каналу рассказал сержант 10 горно-штурмовой бригады Степан Барна. По его словам, жесткие бои продолжаются. Захватчики существенно преобладают в артиллерии.
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Требуется больше артиллерии
Как подчеркнул Барна, сейчас некстати говорить в деталях, чего именно не хватает украинским военным для того, чтобы отбросить оккупантов от Бахмута, Угледара и других населенных пунктов Донбасса.
Однако в целом украинским военным существенно не хватает артиллерии. Оккупанты активно используют ее на этом направлении. Украинские подразделения пока не имеют возможности давать равноценный ответ.
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Не хватает артиллерии. Реактивной артиллерии. Когда ты на нуле и видишь количество прилетов со стороны оккупантов и какой ответ с нашей стороны идет… К сожалению, это не соразмерные вещи. Не хотел бы говорить 1 к 10. Потому что ситуация гораздо более критична,
– отметил Барна.
Бои у Бахмута: последние новости
- Как отметил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, несколько дней назад оккупанты аж 151 раз обстреляли Бахмут. Город постепенно превращается в Мариуполь. В Бахмуте сейчас очень "жарко".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за последнюю неделю захватчики бросили все силы, чтобы прорвать оборону и окружить Бахмут.
- Недавно россияне убили вблизи Бахмута волонтера из США Пита Рида. Мужчина помогал гражданским в этом регионе.
- Также в Генеральном Штабе ВСУ отметили, что в боевых действиях в районе Бахмута фиксируют полное отсутствие координации и взаимодействия между российскими военными и наемниками из ПВК Вагнера