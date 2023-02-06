Сержант рассказал, чего не хватает ВСУ, чтобы оттеснить врага от Бахмута и Угледара

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков. Украинские военные наносят оккупантам максимальные потери.

Об этом 24 Каналу рассказал сержант 10 горно-штурмовой бригады Степан Барна. По его словам, жесткие бои продолжаются. Захватчики существенно преобладают в артиллерии.

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Требуется больше артиллерии

Как подчеркнул Барна, сейчас некстати говорить в деталях, чего именно не хватает украинским военным для того, чтобы отбросить оккупантов от Бахмута, Угледара и других населенных пунктов Донбасса.

Однако в целом украинским военным существенно не хватает артиллерии. Оккупанты активно используют ее на этом направлении. Украинские подразделения пока не имеют возможности давать равноценный ответ.

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Не хватает артиллерии. Реактивной артиллерии. Когда ты на нуле и видишь количество прилетов со стороны оккупантов и какой ответ с нашей стороны идет… К сожалению, это не соразмерные вещи. Не хотел бы говорить 1 к 10. Потому что ситуация гораздо более критична,

– отметил Барна.

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