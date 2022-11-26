Выжженная земля и вода до колен: украинские воины показали, в каких условиях защищают Бахмут

Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Бахмут. Однако украинские бойцы героически защищают город, несмотря на любые условия.

У сети появились мощные фото украинских позиций в районе Бахмута. Их опубликовал SEO Strategist в NetSolid Investments и волонтер Виктор Боринец.

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Защитникам под Бахмутом непросто

Российские оккупанты изо всех сил пытаются захватить Бахмут. Они обстреливают украинские позиции, не гнушаясь даже применять запрещенные фосфорные боеприпасы.

Однако украинские воины героически держат оборону. На фото из окопов видно, что бойцы, несмотря на все дополнительные сложности, которые принесла зима, продолжают мужественно защищать город.

Если кому-то трудно в последнее время без коммуникаций, пожалуйста, вспоминайте о Бахмуте и других направлениях фронта. Можно даже на скринсейвер себе поставить,

– написал Боринец.

Смотрите фото, как украинские бойцы держат оборону / Фото Виктора Боринца

Ситуация вокруг Бахмута: важное

Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте усиливается давление со стороны россиян. Там происходит штурм за штурмом, а обстрелы не утихают ни дня. Украинские военные ежедневно предпринимают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать позиции.

Оккупанты используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки. Бахмут становится для россиян точкой отсчета их очередного поражения.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан отметил, что захватчики не могут взять Бахмут, но продолжают атаковать его, теряя много личного состава. Город серьезно укреплен, а внутри еще есть река Бахмутка.

Кроме того, количество украинских войск в том районе растет. К Бахмуту подходят резервы с правого берега Днепра. По мнению Свитана, в ближайшее время все увидят реверсное движение фронта от Бахмута в сторону Попасной.

Как рассказал 24 каналу представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Бахмут важен для российских оккупантов, ведь военно-политическое руководство россиян поставило цель достичь хотя бы какого-то результата на поле боя.

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