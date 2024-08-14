В этом направлении надо работать: каковы дальнейшие перспективы Курской операции

На территории Курской области продолжаются боевые действия. Украина сохраняет инициативу, а операция может расширяться на другие регионы врага.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по национальной безопасности Иван Варченко, добавив, что сегодняшняя операция является эффективной. Ее продолжением могут стать другие рейды, поэтому не исключено, что линия фронта будет пролегать по российским территориям.

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Чего ждать после событий на Курщине

На россиян нужно дальше давить с разных сторон. Сейчас они чувствуют, что так называемая "сво", которая якобы шла по плану, почему-то продолжается на территории Курской области.

Сегодня хороший шанс для других стран, которые страдали от российского нашествия, перейти к действиям. Я имею в виду прежде всего Молдову, Грузию, Финляндию и другие земли, часть которых когда-то захватила Россия,

– сказал Иван Варченко.

Напав на Украину, страна-агрессор фактически отказалась от Хельсинкских соглашений. Соответственно те страны, которые имели территориальные потери, вследствие того, что Россия на них нападала и отбирала земли, сейчас имеют возможность решить вопрос своей территориальной целостности.

"Это то направление, о котором стоит думать и работать", – отметил Иван Варченко.

Удалось ли Украине изменить ход войны

Стоит оставаться спокойными и не спешить с оптимизмом, ведь путь к окончательной победе не закончился. Впрочем определенные признаки проигрыша России уже действительно есть.

Мы увидим процессы, которые будут происходить внутри России. Они будут революционными, мятежными и в конце концов разрушат российскую центральную власть изнутри,

– отметил эксперт по национальной безопасности.

Также мы замечаем внешние факторы, которые делают необратимыми успехи украинских Сил обороны. Но даже несмотря на это, Украину еще ждет много работы, к сожалению, тяжелой и кровавой. Только сохраняя спокойствие и уверенность, зло все-таки удастся победить.