Таку думку 24 Каналу висловив експерт з національної безпеки Іван Варченко, додавши, що сьогоднішня операція є ефективною. Її продовженням можуть стати інші рейди, тому не виключено, що лінія фронту пролягатиме російськими територіями.

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Чого чекати після подій на Курщині

На росіян потрібно далі тиснути з різних сторін. Зараз вони відчувають, що так звана "сво", яка нібито йшла по плану, чомусь продовжується на території Курської області.

Сьогодні хороший шанс для інших країн, які потерпали від російської навали, перейти до дій. Я маю на увазі найперше Молдову, Грузію, Фінляндію та інші землі, частину яких колись захопила Росія,

– сказав Іван Варченко.

Напавши на Україну, країна-агресорка фактично відмовилась від Гельсінських угод. Відповідно ті країни, які мали територіальні втрати, внаслідок того, що Росія на них нападала й відбирала землі, зараз мають можливість розв’язати питання своєї територіальної цілісності.

"Це той напрямок, про який варто думати та працювати", – наголосив Іван Варченко.

Чи вдалося Україні змінити хід війни

Варто залишатися спокійними та не поспішати з оптимізмом, адже шлях до остаточної перемоги не закінчився. Втім певні ознаки програшу Росії вже справді є.

Ми побачимо процеси, які відбуватимуться всередині Росії. Вони будуть революційними, бунтівними та зрештою зруйнують російську центральну владу зсередини,

– зауважив експерт з національної безпеки.

Також ми помічаємо зовнішні фактори, які роблять незворотними успіхи українських Сил оборони. Але навіть попри це, на Україну ще чекає багато роботи, на жаль, важкої та кривавої. Лише зберігаючи спокій та впевненість, зло все-таки вдасться перемогти.