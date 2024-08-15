Столько техники не было нигде: ведущая 24 Канала с места событий рассказала о ситуации на Курщине

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Бои интенсифицируются, ситуация становится сложнее. Впрочем украинским военным удается продвигаться.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая работала на границе Сумской области, пообщалась с бойцами ВСУ и выяснила, что же сейчас происходит в рамках операции в Курской области. И не только, к слову, в Курской.

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Силы обороны продолжают продвигаться

Я не впервые была на фронте, но такой плотности техники я не встречала ни на одном направлении. Даже когда были самые острые бои под Авдеевкой, на Юге и на Востоке. Действительно, это только может подтвердить, что эта военная операция очень масштабная,

– отметила Андриана Кучер.

Немало на границе было как бронированной, так и гусеничной техники. Также замечали на этом участке и авиацию.

Военные, которые уже возвращались из Курской области, рассказывали, что наступление там продолжается, даже если сейчас кажется, что оно несколько замедлилось. Ежедневно украинские военные берут под контроль новые населенные пункты на территории России.

"Замедление происходит из-за того, что наши бойцы постоянно меняют локацию. Их перебрасывают с направления на направление, чтобы дезориентировать противника. Наступление в Курской области происходит на разных направлениях, и это затрудняет возможность реагирования врага", – объяснила ведущая 24 Канала.

Бойцы, с которыми удалось пообщаться на пограничной, подтвердили, что перед нашей армией стоит задача окопаться и закрепляться на российской территории.

Бои идут не только на Курщине

Вместе с тем события в Курской области интенсифицируются, ведь у россиян было достаточно времени, чтобы среагировать. Туда действительно перебрасывают резервы.

Один из бойцов рассказал, что мы укрепляемся, а на некоторых направлениях – даже переходим в оборону. Другой боец сказал, что мы наступаем и расширяем территорию. Более того, военный заявил, что говорится не только о Курской области и также подтвердил, что Иностранный легион заходит на территорию Белгородщины,

– поделилась разговором с военными Кучер.

Один из украинских бойцов рассказал, что в целом Силы обороны работают сразу по трем российским областям. Поэтому россиянам иногда сложно реагировать на вызовы. А все же они используют артиллерию и стянули немало техники.

"Нашей артиллерии больше чем российской. Но россияне имеют преимущество в авиации. Не жалеют они ни управляемых авиабомб, ни ракет. Этим они затрудняют наступление наших бойцов", – отметила ведущая 24 Канала.

Важно понимать, что операция на Курщине – это не легкая прогулка для нашей армии. По дороге в Курскую область видели и разбитую украинскую технику. Поэтому не стоит питать иллюзии, что россияне совсем не оказывают сопротивления. Ситуация сейчас обостряется.

Российских пленных становится больше

Несколько бойцов подтвердили нашей ведущей, что количество пленных россиян уже измеряется даже не сотнями, а тысячами. В начале россияне действительно были растеряны и просто пытались убежать.

Было немало срочников и пограничников, которые не были готовы идти в бой, поэтому просто сдавались в плен.

Один из военных рассказал ситуацию, как пожилая русская женщина сдала россиян нашим бойцам. Сказала, где они находятся, их количество. Тогда чуть более 20 россиян удалось взять в плен в результате этой информации,

– отметила Андриана Кучер.

Хотя, опять же, не стоит питать иллюзий относительно врага. Огромное количество гражданских россиян поддержали полномасштабное вторжение России. Поэтому украинские военные стараются не вступать в контакт с местными, если в этом нет необходимости.