Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, один из двойников Путина ездил в Дагестан.
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"Совершенно понятно, что это был один из его двойников. Именно такие двойники ездят встречаться с людьми", – сказал Кузан.
Помимо встреч с людьми, двойники также могут:
- проводить заседания правительства;
- выступать с заявлениями.
Какой Путин настоящий
Поведение в Дагестане совершенно не коррелируется с Путиным, который заставлял первых лиц европейских государств сдавать анализы и сидеть на карантине. Он даже свое ближайшее окружение – Шойгу, Герасимова – держал за огромным столом, что выглядело совершенно комически для всего мира.
Именно "бункерный" Путин настоящий и принимает решения.
"Кремлевская вертикаль считает это нормальным. Российские элиты не видят в этом диссонанса, а это свидетельствует о том, что они уже давно живут именно в таком режиме", – отметил Кузан.
Двойники Путина: что о них известно
- Оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Владимир Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.
- Кроме того, именно двойник мог комментировать атаку Москвы неизвестными беспилотниками. В сети обратили внимание, что во время выступления Путин походил на работа.
- Дальнейшая жизнь двойников Путина после потери работы по тем или иным причинам обречена. Хотя им обещают совершенно безоблачное будущее, на самом деле с ними никто не будет церемониться после того, как они станут ненужными.