Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, один из двойников Путина ездил в Дагестан.

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"Совершенно понятно, что это был один из его двойников. Именно такие двойники ездят встречаться с людьми", – сказал Кузан.

Обратите внимание! Ощущая обвал рейтингов после мятежа Евгения Пригожина, диктатор Владимир Путин решил "пойти в народ". Во время визита в Дагестан глава Кремля решил пообниматься с людьми, пришедшими его встретить.

Помимо встреч с людьми, двойники также могут:

проводить заседания правительства;

выступать с заявлениями.

Какой Путин настоящий

Поведение в Дагестане совершенно не коррелируется с Путиным, который заставлял первых лиц европейских государств сдавать анализы и сидеть на карантине. Он даже свое ближайшее окружение – Шойгу, Герасимова – держал за огромным столом, что выглядело совершенно комически для всего мира.

Именно "бункерный" Путин настоящий и принимает решения.

"Кремлевская вертикаль считает это нормальным. Российские элиты не видят в этом диссонанса, а это свидетельствует о том, что они уже давно живут именно в таком режиме", – отметил Кузан.

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