Об этом 24 Каналу сказала оперная певица, видеоблогер, экс-депутат госдумы России Мария Максакова. По ее словам, Путин в Дагестане напоминал восковую фигуру из Музея мадам Тюссо.

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"Мы увидели, как вселилась какая-то энергия в восковую фигуру. Никаких признаков жизни, кроме некоторой моторики. Стресс после субботы имела вся "линейка Путиных" или путиноподобных", – отметила Максакова.

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Это восковое подобие всячески нарушало все установленные ритуалы. Трудно представить, чтобы Путин пошел в толпу и стал обниматься со всеми подряд. Обычно перед встречей с диктатором нужно сидеть минимум две недели на карантине, а затем садиться на противоположную сторону несколькометрового стола.

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Российского диктатора очень задела радость, с которой встретили Евгения Пригожина в Ростове во время его "марша справедливости". Поэтому Путин решил отправить в Дагестан своего двойника, которого совсем не жалко. А там ситуация достаточно нестабильная.

"В Дагестане колоссальный потенциал для восстания и мятежа. Эта республика очень сложно скроена, там более 100 национальностей. Также еще прошлой осенью именно в Махачкале были протесты против мобилизации", – пояснила Максакова.

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