Об этом 24 Каналу сказала оперная певица, видеоблогер, экс-депутат госдумы России Мария Максакова. По ее словам, Путин в Дагестане напоминал восковую фигуру из Музея мадам Тюссо.
К теме Путин никогда в жизни так не вел себя, – политтехнолог заметил интересные детали вояжа в Дагестан
"Мы увидели, как вселилась какая-то энергия в восковую фигуру. Никаких признаков жизни, кроме некоторой моторики. Стресс после субботы имела вся "линейка Путиных" или путиноподобных", – отметила Максакова.
В Дагестане был двойник Путина: смотрите видео
Это восковое подобие всячески нарушало все установленные ритуалы. Трудно представить, чтобы Путин пошел в толпу и стал обниматься со всеми подряд. Обычно перед встречей с диктатором нужно сидеть минимум две недели на карантине, а затем садиться на противоположную сторону несколькометрового стола.
Путин хотел повысить свой рейтинг
Российского диктатора очень задела радость, с которой встретили Евгения Пригожина в Ростове во время его "марша справедливости". Поэтому Путин решил отправить в Дагестан своего двойника, которого совсем не жалко. А там ситуация достаточно нестабильная.
"В Дагестане колоссальный потенциал для восстания и мятежа. Эта республика очень сложно скроена, там более 100 национальностей. Также еще прошлой осенью именно в Махачкале были протесты против мобилизации", – пояснила Максакова.
Двойники Путина: что о них известно
- Оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Владимир Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.
- Кроме того, именно двойник мог комментировать атаку Москвы неизвестными беспилотниками. В сети обратили внимание, что во время выступления Путин походил на робота.
- Дальнейшая жизнь двойников Путина после потери работы по тем или иным причинам обречена. Хотя им обещают совершенно безоблачное будущее, на самом деле с ними никто не будет церемониться после того, как они станут ненужными.