Про це 24 Каналу сказала оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, Путін у Дагестані нагадував воскову фігуру з Музею мадам Тюссо.

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"Ми побачили, як вселилась якась енергія у воскову фігуру. Жодних ознак життя, крім деякої моторики. Стрес після суботи мала вся "лінійка Путіних" чи путіноподібних", – зазначила Максакова.

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Ця воскова подоба всіляко порушувала всі встановлені ритуали. Важко уявити, щоб Путін пішов у натовп і почав обіймайся з усіма підряд. Зазвичай перед зустріччю з диктатором треба сидіти мінімум два тижні на карантині, а після того сідати на протилежний бік кількаметрового стола.

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Російського диктатора дуже заділа радість, з яким зустріли Євгенія Пригожина в Ростові під час його "маршу справедливості". Тому Путін вирішив відправити в Дагестан свого двійника, якого геть не шкода. А там ситуація доволі нестабільна.

"У Дагестані колосальний потенціал для повстання й заколоту. Ця республіка дуже складно скроєна, там понад 100 національностей. Також ще минулої осені саме в Махачкалі були протести проти мобілізації", – пояснила Максакова.

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