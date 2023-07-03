Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, один з двійників Путіна їздив у Дагестан.

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"Абсолютно зрозуміло, що це був один з його двійників. Саме такі двійники їздять зустрічатися з людьми", – сказав Кузан.

Зверніть увагу! Відчуваючи обвал рейтингів після заколоту Євгенія Пригожина, диктатор Владімір Путін вирішив "піти в народ". Під час візиту в Дагестан очільник Кремля вирішив пообійматися з людьми, які прийшли його зустріти.

Крім зустрічей з людьми, двійники також можуть:

проводити засідання уряду;

виступати із заявами.

Який Путін справжній

Поведінка в Дагестані абсолютно не корелюється з тим Путіним, який змушував перших осіб європейських держав здавати аналізи й сидіти на карантині. Він навіть своє найближче оточення – Шойгу, Гєрасімова – тримав за величезним столом, що мало абсолютно комічний вигляд для всього світу.

Саме "бункерний" Путін справжній і ухвалює рішення.

"Кремлівська вертикаль вважає це нормальним. Російські еліти не бачать у цьому дисонансу, а це свідчить про те, що вони вже давно живуть саме в такому режимі", – зазначив Кузан.

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